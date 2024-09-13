Названа дата анонса и показаны изображения аппаратов Xiaomi 14T

Компания Xiaomi официально объявила о дате международного анонса своей линейки смартфонов Xiaomi 14T. Входящие в её состав аппараты Xiaomi 14T и 14T Pro будут анонсированы 26 сентября, то есть уже менее чем через две недели. В этих устройствах китайский производитель делает ставку на высокую производительность и флагманские возможности камер при средней цене.

Продолжается совместная работа Xiaomi с брендом Leica, которая оказалась успешной при выпуске аппаратов серии Xiaomi 13T. Новые модели получат совместно разработанные объективы Leica. В пресс-релизе говорится о кинематографическом уровне съёмки и даётся намёк на новые цветовые профили Leica.

В преддверии анонса в интернете появились изображения обоих смартфонов. Они показаны в четырёх цветовых вариантах в случае с 14T и в трёх цветах в случае с 14T Pro. На прямоугольном модуле камеры можно увидеть логотип Leica.

У обоих аппаратов три задние камеры со специальной светодиодной вспышкой. Отсутствует перископический телеобъектив.

Стандартный аппарат 14T получил изогнутую заднюю поверхность, тогда как дизайн 14T Pro более ровный. Корпуса в обоих случаях имеют плоские края. Размер экранов AMOLED должен быть равен 6,67 дюйма при разрешении 1.5K. Частота обновления составит 144 Гц, пиковая яркость у стандартной модели будет достигать 4000 нит.

Должны применяться процессоры MediaTek Dimensity 8300-Ultra в случае с 14T и более премиальный чип Dimensity 9300+ на 14T Pro. На обоих устройствах должно быть 12 ГБ оперативной памяти. Младшая модель предложит хранилище 256 ГБ, старшая — вдвое больше.

Основная камера на обоих устройствах будет 50 Мп, телеобъектив с таким же разрешением и сверхширокоугольная камера 12 Мп. Завершает комплект передняя камера 32 Мп. Должна быть защита от воды и пыли уровня IP68.

Официально цены названы не были, но они могут начинаться от 649 евро и 899 евро.