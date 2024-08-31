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Информатор раскрыл европейские цены и подробные характеристики смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro
Новинки должны дебютировать в следующем месяце.

Уже совсем скоро Xiaomi должна выпустить свои новые модели смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro, которые уже появлялись в ряде утечек, а сегодня billbil_kun раскрыл подробные характеристики и стоимость предстоящих новинок, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi/Dealabs

Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro получат 6.67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2712x1220 точек, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, частотой дискретизации касания до 2160 Гц, коэффициентом контрастности 5 000 000:1, пиковой яркостью (HBM) 1600 нит, глубиной цвета 10 бит и охватом 100 % цветового пространства DCI-P3.

Обе модели обзаведутся тройной камерой Leica на задней панели — основной модуль Xiaomi 14T представлен широкоугольным объективом с оптической стабилизацией изображения, дополненным 50-Мп датчиком IMX906 с диафрагмой f/1.62 и размером 1/1.56 дюйма, а Xiaomi 14T Pro получает широкоугольный объектив с оптической стабилизацией изображения и 50-Мп сенсор Light Fusion 900 с диафрагмой f/1.62 и размером 1/1.31 дюйма.

Кроме того, новинки оснащаются 50-Мп телеобъективом с оптической стабилизацией изображения и 12-Мп сверхширокоугольным модулем на тыльной стороне, а также 32-Мп селфи-камерой.

Как и сообщалось ранее, смартфон Xiaomi 14T снабжается чипсетом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а модель Xiaomi 14T Pro обзавелась чипом Dimensity 9300+. Питанием новинки обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мА·ч, а корпус имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Дополнительно для Xiaomi 14T Pro указывается поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Размеры Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro составляют 160.5x75.1x7.8 мм и 160.4x75.1x8.39 мм, а вес достигает 195 и 209 г соответственно. Новинки будут представлены в следующих цветовых оформлениях — голубом (Titanium Blue), чёрном (Titanium Black) и сером (Titanium Gray).

Отмечается, что в магазинах Франции новинки будут доступны только в единственной конфигурации — стоимость Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит 649 евро, а цена Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 512 ГБ будет достигать 899 евро.

Ожидается, что официальный дебют новых моделей Xiaomi состоится в сентябре текущего года.

#xiaomi 14t #xiaomi 14t pro
Источник: notebookcheck.net
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