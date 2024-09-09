Опубликовано официальное изображение смартфона Xiaomi 14T Pro.

Недавно были обнародованы официальные изображения нового смартфона Xiaomi 14T Pro, демонстрирующие его дизайн и некоторые ключевые функции. Мероприятие по выпуску этого устройства, изначально планировалось провести 23 августа, но его отложили. При этом это не помешало получить первое представление об устройстве.

На представленном изображение видно, что Xiaomi 14T Pro будет доступен в титановом чёрном цвете. Одной из наиболее значительных особенностей Xiaomi 14T Pro является система обработки изображений Leica. Эта функция не добавлена в серию Redmi K70, что делает Xiaomi 14T Pro более привлекательным вариантом для любителей фотографировать. Возвращение бренда Leica может стать одной из главных причин этого смартфона, поскольку ожидается, что это приведёт к улучшению точности цветопередачи и контрастности, что приведёт к общему улучшению качества изображения.

Изображения также показывают, что Xiaomi 14T Pro оснащён тремя задними камерами. При этом известно, что основная камера имеет размер 1/1,31 дюйма и оснащена датчиком Light Fusion 900, который обеспечивает лучшую съëмку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон. В дополнение к основной камере, устройство будет оснащено сверхширокоугольной камерой на 12 МП и телеобъективом на 50 МП, что позволит удовлетворить все потребности фотографии. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.