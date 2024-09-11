Новинки выглядят весьма презентабельно.

По мере приближения даты официального анонса новой линейки смартфонов Xiaomi 14T в сети Интернет появляется всё больше данных, иллюстрирующих характеристики и дизайн предстоящих новинок — сегодня модели Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro были впервые показаны в видеоролике, демонстрирующем процесс распаковки смартфонов, сообщает издание 91mobiles.

Источник фото: Abhishek Yadav/X

В видео, опубликованном информатором Abhishek Yadav, представлены сразу две предстоящие новинки, Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro — обе модели имеют премиальный дизайн и оснащаются квадратным модулем камеры со скруглёнными углами, размещённым на задней панели и включающим в себя три датчика, между которыми можно заметить надпись бренда «Leica» и светодиодную вспышку.

Стандартная модель Xiaomi 14T на представленном видео имеет тёмно-синий цвет задней панели с текстурированной отделкой, а смартфон Xiaomi 14T Pro выполнен в серебристом цветовом оформлении с металлическим оттенком.

Чуть ранее в сети появился рендер, на котором представлена версия Xiaomi 14T Pro в чёрном цвете (Titanium Black). Также ожидается, что линейка Xiaomi 14T будет выпускаться в синем (Titanium Blue) и сером цветах (Titanium Gray).

Ожидается, что обе модели серии Xiaomi 14T будут оснащены 6.67-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.

Кроме того, стандартной модели Xiaomi 14T приписывается наличие чипсета MediaTek Dimensity 8300 Ultra, аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, 50-Мп основной камеры с датчиком Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъектива и 12-Мп сверхширокоугольной камеры, а также 32-Мп селфи-камеры.

Смартфон Xiaomi 14T Pro, согласно ряду утечек, должен получить чип MediaTek Dimensity 9300+, поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, 50-Мп основную камеру с датчиком Light Fusion 900, который, как утверждается, является совместной разработкой Xiaomi и Leica, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и телеобъективом на 50 Мп, а также 32-Мп камерой для селфи.

Исходя из более ранних слухов, стоимость Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит €649, а цена Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ будет достигать €899.

Предполагается, что анонс линейки смартфонов Xiaomi 14T состоится в ближайшие недели или даже дни.