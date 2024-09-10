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Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
AMD разработала обновлённый процессор для PlayStation 5 Pro

Во вторник компания Sony проведёт анонс своей усовершенствованной игровой консоли PlayStation 5 Pro. В состав этой консоли войдёт новая система на чипе от AMD с расширенными возможностями. В первую очередь здесь улучшен графический процессор. Количество вычислительных блоков в нём выросло на две трети по сравнению с PlayStation 5. Память стала быстрее на 28%. Это ускоряет рендеринг в игровом процессе на 45%, обеспечивая более плавную картинку.

Была улучшена трассировка лучей с более динамичными отражениями и преломлением света. В результате лучи отбрасываются в два или в три раза быстрее прежнего. Масштабирование на основе искусственного интеллекта под названием PlayStation Spectral Super Resolution обеспечивает сверхвысокую чёткость изображения за счёт высочайшего уровня детализации.

Количество вычислительных блоков достигло 60 против 36 в PlayStation 5. Память будет работать на скорости 16 Гбит/с, обеспечивая общую пропускную способность 576 ГБ/с.

#amd #процессоры #playstation
Источник: wccftech.com
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