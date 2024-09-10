Уже сегодня состоится анонс новой консоли, а 19 сентября очередной State of Play

Сегодня, 19 сентября, в 18:00 по московскому времени состоится официальный анонс долгожданной PS5 Pro. По данным, которые предоставил журналист Том Хендерсон, команда PlayStation во главе с архитектором Марком Церни разработала PS5 Pro за рекордно короткий срок — всего 19 месяцев от стадии прототипа до готовности к производству.

Том Хендерсон также сообщил, что на этой неделе опубликует полное расписание выхода новых устройств от PlayStation, включая все дедлайны, для тех, кто следит за подробностями.

На предстоящем мероприятии State of Play, которое пройдет 19 сентября, ожидается демонстрация игр от партнеров Sony, разработанных специально для PS5 Pro. Консоль получит множество улучшений, включая обновленный контроллер DualSense с увеличенным временем работы батареи и улучшенными триггерами, а также поддержку HDR 10+ и Dolby Vision.

Согласно утечкам, цена PS5 Pro Digital в Великобритании составит 500 фунтов стерлингов, а версия с дисководом будет стоить 590 фунтов. Ожидается, что релиз цифровой версии состоится 14 ноября, а версия с дисководом выйдет 5 декабря.



