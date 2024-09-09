За день до презентации HUAWEI Mate XT в сети появилась часть характеристик смартфона и его изображения

Накануне официальной презентации нового смартфона HUAWEI Mate XT в интернете появились первые подробности о его характеристиках и изображения. Смартфон привлек внимание не только своим дизайном, представленным в различных цветах, но и обещанными техническими особенностями и ценой.

Ранее в сети уже можно было увидеть фотографии HUAWEI Mate XT в раскрытом виде. Теперь стали доступны и изображения устройства в разных цветовых вариантах, что позволяет лучше оценить его внешний вид. Однако наиболее интересной частью информации являются технические характеристики, которые обещают сделать HUAWEI Mate XT одним из самых выдающихся смартфонов на рынке.

Основное внимание привлекает аккумулятор устройства, ёмкость которого составляет 8700 мАч. Этот показатель выглядит особенно впечатляющим на фоне компактных размеров корпуса, что свидетельствует о продуманной конструкции. Более того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 ватт и беспроводную зарядку на уровне 50 ватт, что гарантирует быстрое восстановление энергии даже при активном использовании. Также заявлено наличие защиты от воды по стандарту IPX8, что добавляет дополнительный уровень надёжности.

Ранее предполагалось, что HUAWEI Mate XT будет стоить не менее 4000 долларов США, что могло отпугнуть потенциальных покупателей. Однако новые данные о ценах в Китае внесли коррективы в эти ожидания. По последним данным, в Китае цена на HUAWEI Mate XT начнётся от 19 000 юаней, что эквивалентно примерно 2670 долларов США. Это делает устройство более доступным по сравнению с первоначальными прогнозами.

На данный момент остаётся неизвестным, будет ли HUAWEI Mate XT доступен за пределами Китая и какова будет его стоимость на международных рынках. Эта информация станет известна только после официального анонса и начала продаж.