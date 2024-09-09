Анонс смартфона состоится уже 10 сентября, а в продажу устройство поступит спустя 10 дней

Всего через несколько часов после того, как Apple представила свою линейку iPhone 16, Huawei собирается выпустить свой складной телефон с Mate XT Ultimate Design. И, похоже, китайские потребители уже воодушевились этой новостью.

Huawei открыла предварительные заказы на Mate XT 7 сентября, и всего за два дня телефон уже собрал ошеломляющие 3 миллиона предварительных заказов. Это явный признак интереса к устройству, даже если он не обязательно приведет к соответствующим продажам. Смартфон можно зарезервировать до 19 сентября, а официальный запуск состоится 20 сентября.

Грядущий Huawei Mate XT поставляется в четырех цветовых вариантах: темно-черный, малиново-красный, классический белый и зеленый. Что касается конфигурации памяти, то покупатели могут выбрать между вариантом с внушительными 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или тем же объемом ОЗУ, но уже с накопителем на 1 ТБ.

Что касается технических характеристик, то, по слухам, Huawei Mate XT в развернутом виде будет иметь огромный 10-дюймовый дисплей с селфи-камерой в отверстии, по слухам, с разрешением 8 мегапикселей.

Кроме того, говорят, что на задней панели система камеры может похвастаться наличием 50-мегапиксельного основного датчика, 13-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и перископическим телеобъективом. Предполагается, что все это великолепие работает на чипсете серии Kirin 9000, хотя конкретная модель процессора пока неизвестна.

Что касается остальных характеристик, то о них можно судить только по различным слухам. Ценник также остается загадкой, хотя те же слухи указывают на внушительные 15000 юаней (примерно 2100 долларов) в Китае. С такой ценой и тем, что это складной телефон первого поколения, Huawei может пока ограничить доступность Mate XT лишь внутренним рынком.

Это неудивительно, поскольку проблемы с прочностью преследовали первые модели складных телефонов у всех производителей. Компания Huawei, несомненно, знает об этом, и, возможно, учла это при изготовлении своего складного смартфона, но нам придется дождаться официального анонса 10 сентября.