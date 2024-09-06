Один из последних слухов говорит о версиях часах 42 мм и 46 мм вместо 45 мм и 49 мм

Три дня остаётся до мероприятия Apple, где будут анонсированы новые аппараты iPhone и десятое поколение умных часов. Предыдущие утечки информации говорили о том, что часы в этом году будут доступны в размерах 45 мм и 49 мм. Быть может, на самом деле это не так. Один из источников утверждает, что часы будут всё же поменьше.

Инсайдер Маджин Бу не всегда был точен, рассказывая информацию об устройствах Apple. По его словам, на выбор будут предложены часы с размерами 42 мм и 46 мм. Также он сообщает, что экран останется изогнутым. При этом появлялись фотографии защитных плёнок для часов, из которых следовало, что экраны будут плоскими.

Размеры 42 мм и 46 мм кажутся более реалистичными, чем огромные 45 мм и 49 мм. Apple редко идёт на такие радикальные изменения после многих лет стабильности. С такими размерами часы окажутся неинтересными для людей с тонкими запястьями, а Apple вряд ли захочет терять большую долю потенциальных покупателей.

Два месяца назад появлялись чертежи устройств. У одних из часов размеры на этих чертежах составляют 46 x 39,7 x 11,6 мм. Таким образом, это говорит о наличии модели 46 мм.

Гадать остаётся недолго, поскольку официальный анонс состоится уже в понедельник.