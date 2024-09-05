В компании работают над Magic Keyboard для iPad начального уровня и iPad Air

Компания Apple планирует представить новый аксессуар Magic Keyboard для своих бюджетных моделей iPad, чтобы повысить продажи устройства и классифицировать его как замену ноутбуку. В своей рассылке Power On, аналитик Марк Гурман сообщил, что поставщики компании разрабатывают новую клавиатуру для iPad, но ожидается, что она появится в продаже не раньше следующего года. Согласно информации аналитика, Apple может представить Magic Keyboard на весеннем мероприятии, где ожидается анонс обновленных моделей iPad Air. Вероятно, новый аксессуар будет доступен для бюджетных iPad и линейки iPad Air в разных размерах.

Ожидается, что Magic Keyboard для iPad начального уровня будет иметь функциональную строку, а дизайн может быть схожим с вариантом, предназначенным для OLED iPad Pro. Весной этого года Apple уже представила OLED iPad Pro, который обладает высокой производительностью и двумя OLED-дисплеями. Специальная клавиатура Magic Keyboard для M4 iPad Pro изготовлена из алюминия и оснащена функциональным рядом и большим трекпадом. Предыдущая версия Magic Keyboard продолжает продаваться для пользователей, которые используют мини-LED iPad Pro.

Следующим важным событием от Apple будет анонс моделей iPhone 16, а затем ожидается проведение другого мероприятия, на котором будут представлены MacBook Pro M4 Pro и M4 Max, а также обновленный Mac mini. Остается открытым вопрос о том, обновит ли Apple 24-дюймовый iMac чипом M4.