Доминирующими производителями OLED-дисплеев стали южнокорейские и китайские компании.

Согласно сообщению Nikkei, с 2025 года Apple полностью перейдет на использование OLED-дисплеев для всех моделей iPhone. Это касается и нового iPhone SE, который также будет оснащен этим типом экрана.

Данный переход приведет к исключению из цепочки поставок двух японских компаний — Japan Display (JDI) и Sharp, которые в прошлом обеспечивали около 70% дисплеев для iPhone, но в последние годы предоставляли ЖК-экраны только для iPhone SE. Теперь основными игроками на рынке OLED-дисплеев станут южнокорейские и китайские производители.

Apple уже разместила заказы на OLED-дисплеи для будущего iPhone SE у компаний BOE Technology Group и LG Display. Выпуск новой модели запланирован на следующее год и она будет иметь OLED-дисплей, как и стандартные и премиальные версии iPhone.

Это решение Apple является значительным шагом в эволюции дисплейной технологии, учитывая многочисленные преимущества OLED-экранов. OLED-дисплеи обеспечивают более яркие цвета, глубокий черный цвет и лучшую энергоэффективность по сравнению с ЖК-дисплеями. Они также позволяют добиться более тонкого и легкого дизайна устройств, что является ключевым фактором для пользователей, стремящихся к мобильности и удобству.

Переход на OLED-экраны может оказать влияние на ценовую политику Apple. В то время как затраты на производство OLED-дисплеев, как правило, выше, чем у ЖК, компания, вероятно, будет рассчитывать на увеличение спроса за счет улучшенного качества изображения и функциональности.