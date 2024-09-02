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Все аппараты Samsung Galaxy S25 могут работать только на Snapdragon
Появление собственных процессоров Samsung в Galaxy S25 под вопросом

В начале следующего года от компании Samsung ждут появления линейки флагманских смартфонов Galaxy S25. Утечек информации относительно этих устройств было уже немало, но пока нет понимания, какие процессоры здесь будут использоваться.

В июле представители Samsung рассказали, что в состав флагманов может войти собственный процессор Exynos 2500. Под флагманами могли иметься в виду и аппараты Galaxy S25. Были слухи, что по традиции в некоторых странах будут применяться собственные процессоры Samsung, а в других — Snapdragon.

Наконец, были слухи о том, что впервые в составе премиальных аппаратов Samsung будут применяться процессоры MediaTek. Последняя статья южнокорейского издания Hankyung утверждает, что в Galaxy S25 будут исключительно чипы Snapdragon. Ранее об этом же говорил известный инсайдер Минг-Чи Куо. По его данным, единственным поставщиком для Galaxy S25 будет компания Qualcomm.

В линейке нынешнего года Galaxy S24 на процессоре Exynos 2400 работают модели Galaxy S24 и S24+, тогда как старшая модель Galaxy S24 Ultra получила чип Snapdragon 8 Gen 3. Не исключено, что в следующем году Galaxy S25 и S25+ получат системы Exynos 2500, а Galaxy S25 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4.

Последняя информация утверждает, что Samsung будет использовать только самые высокопроизводительные компоненты, то есть Snapdragon. Процессор следующего поколения должен стать на 30% быстрее нынешнего, поддерживать масштабирование в стиле DLSS (Deep Learning Super Sampling) для игр. Galaxy S25 Ultra может получить внушительные обновления камер и стать самым тонким аппаратом Ultra со времён модели Note20 Ultra.

#смартфоны #samsung
Источник: neowin.net
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