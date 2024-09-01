Корейский гигант готовит доступный флагман, свой самый продвинутый складной смартфон, собственный AR/VR шлем и мощные планшеты нового поколения.

Galaxy S24 Ultra. Фото: The Shortcut.



Компания Samsung наибольшую активность обычно проявляет в начале и середине года. Сперва корейцы показывают свои флагманы линейки Galaxy S, а летом проходит традиционная презентация складных моделей и умных часов.

По аналогичной схеме Samsung пошла и в нынешнем году, однако на этот раз у компании есть чем заполнить ещё и третью большую презентацию. Судя по последней информации, состоится она 3 октября во время открытия конференции Samsung для разработчиков. Там могут быть сделаны ещё несколько важных анонсов.

Первый из них – смартфон Galaxy S24 FE. Девайс станет младшим представителем флагманской линейки, а основными доказательствами его флагманского статуса будут мощный чип Exynos 2400 и обширный набор ИИ-функций на базе Google Gemini, Google Imagen и других нейросетей. Причём за полгода, прошедшие с релиза основных моделей S24, все эти нейронки заметно обновились.

Помимо процессора, главной новинкой S24 FE станет дисплей с диагональю 6.7’’. Это самый крупный экран среди всех моделей FE за всё время. Ранее Samsung никогда не ставила в Fan Edition настолько большие дисплеи, опасаясь внутренней конкуренции со своими самыми премиальными моделями.

Вдобавок экран станет не только больше, но и ярче. Пиковая яркость на этот раз заявлена на уровне 1900 нит вместо 1450 нит у предшественника. Также S24 FE будет использовать флагманское защитное стекло Gorilla Glass Victus вместо старенького Gorilla Glass 5 в S23 FE.

Утекшие раньше времени в сеть промоматериалы Galaxy S24 FE.



Разочаровать пользователей могут батарея и камеры гаджета. Они останутся почти на уровне предшественника. А вот большим вопросом остаётся тип используемого экрана. Неизвестно, решится ли Samsung использовать LTPO-матрицу в самой недорогой модели флагманов. Apple пока так не делает и не планирует до следующего года. Если же S24 FE получит LTPO-экран вместо LTPS, то это может существенно увеличить время его автономной работы.

Вторая новинка – складной флагман Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Напомним, представленная летом модель Z Fold 6 не отличалась слишком большим числом нововведений. Она предложила новый процессор, улучшенную систему охлаждения, более яркие дисплеи, слегка уменьшенные габариты и, в общем то, всё.

Грядущая модель с предположительным обозначением Special Edition даст складным смартфонам Samsung заметно больше новшеств. Ожидаются более крупные внешний и внутренний дисплеи, основная камера 200 Мп, апгрейд подэкранной камеры, существенно уменьшенная толщина, использование титана в материалах корпуса и прочие новшества.

Изначальные слухи утверждали, что модель лишится поддержки стилуса, но авторитетный инсайдер Ice Universe на днях это опроверг. Реальными же минусами могут стать цена и первоначальная доступность лишь на некоторых рынках. У Samsung здесь в приоритете прежде всего Китай и родная Корея.

Galaxy Fold первого (2019) и актуального шестого поколения. Фото: CNET.



Третья премьера – AR/VR шлем Samsung, который предназначен как для смешанной реальности, так и для полного погружения в виртуальную реальность. Иными словами, новинка – прямой конкурент выпущенному в начале года Apple Vision Pro. Последний имеет внушительную цену в 3500$.

На рынке также уже присутствуют такие решения, как Meta* Quest 3 и, с недавнего времени, китайский Pico 4 Ultra. Они тоже предлагают одновременно AR и VR опыт, но стоят при этом 500-600$. Их главное отличие от гарнитуры Apple – LCD-дисплеи с относительно невысокой для такого класса устройств плотностью пикселей. Apple Vision Pro, в свою очередь, полагается на экраны micro-OLED.

Это лишь предположение, но гарнитура Samsung ценой могла бы быть ближе к Quest 3 и Pico 4 Ultra, а вот её главный компонент – экран, технически мог быть ближе к тому, что предлагает Apple. Иными словами, некий компромиссный вариант как раз может быть планом корейцев, с которым они выходят на рынок.

Ещё, согласно утечке из бенчмарка Geekbench, новинка Samsung может стать первой на рынке с процессором Snapdragon XR2+ Gen2. В отличие от XR2 Gen2, который применяется в Quest 3 и Pico 4 Ultra, версия «+» имеет разогнанные тактовые частоты, поддерживает экраны более высокого разрешения, а также 12 камер-трекеров вместо 10.

Apple Vision Pro.



Утечка также показала, что в гаджете Samsung будет 16 ГБ оперативной памяти. Это столько же, сколько в Vision Pro. В Quest 3, напомним, – 8 ГБ, в Pico 4 Ultra – 12 ГБ. Наконец, сообщается, что девайс ещё не готов до конца и в этом году Samsung может пока лишь рассылать прототипы разработчикам, а полноценные продажи начнёт в 2025.

Четвёртый крупный анонс – планшеты Galaxy Tab S10. Их главная отличительная черта на фоне предшественников – использование флагманских процессоров Mediatek вместо Qualcomm. Так, если лучшие модели Tab S9 были оснащены Snapdragon 8 Gen 2, то планшеты S10 получат Dimensity 9300 Plus. Последний обходит указанные Snapdragon на 25% в тестах 3DMark и на 38% в AnTuTu.

В остальном информации про новые планшеты практически нет. Однако в теории, Samsung может попробовать впервые использовать в них тандемные OLED-экраны и кремний-углеродные батареи, что уже делают некоторые из её конкурентов.

Все указанные новинки ждут своего официального анонса уже в начале октября. Более того, некоторые из них, например, Fold Special Edition, могут быть показаны ранее.

Также в планы компании входит обновление своих популярных бюджетных смартфонов, благодаря выпуску моделей Galaxy A16, A16 5G и A26 5G. Их анонс может состояться в ноябре-декабре.

* – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, а её деятельность запрещена.