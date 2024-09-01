Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
Корейский гигант готовит доступный флагман, свой самый продвинутый складной смартфон, собственный AR/VR шлем и мощные планшеты нового поколения.

Galaxy S24 Ultra. Фото: The Shortcut.

Компания Samsung наибольшую активность обычно проявляет в начале и середине года. Сперва корейцы показывают свои флагманы линейки Galaxy S, а летом проходит традиционная презентация складных моделей и умных часов.

По аналогичной схеме Samsung пошла и в нынешнем году, однако на этот раз у компании есть чем заполнить ещё и третью большую презентацию. Судя по последней информации, состоится она 3 октября во время открытия конференции Samsung для разработчиков. Там могут быть сделаны ещё несколько важных анонсов.

Первый из них – смартфон Galaxy S24 FE. Девайс станет младшим представителем флагманской линейки, а основными доказательствами его флагманского статуса будут мощный чип Exynos 2400 и обширный набор ИИ-функций на базе Google Gemini, Google Imagen и других нейросетей. Причём за полгода, прошедшие с релиза основных моделей S24, все эти нейронки заметно обновились.

Помимо процессора, главной новинкой S24 FE станет дисплей с диагональю 6.7’’. Это самый крупный экран среди всех моделей FE за всё время. Ранее Samsung никогда не ставила в Fan Edition настолько большие дисплеи, опасаясь внутренней конкуренции со своими самыми премиальными моделями.

Вдобавок экран станет не только больше, но и ярче. Пиковая яркость на этот раз заявлена на уровне 1900 нит вместо 1450 нит у предшественника. Также S24 FE будет использовать флагманское защитное стекло Gorilla Glass Victus вместо старенького Gorilla Glass 5 в S23 FE. 

Утекшие раньше времени в сеть промоматериалы Galaxy S24 FE.

Разочаровать пользователей могут батарея и камеры гаджета. Они останутся почти на уровне предшественника. А вот большим вопросом остаётся тип используемого экрана. Неизвестно, решится ли Samsung использовать LTPO-матрицу в самой недорогой модели флагманов. Apple пока так не делает и не планирует до следующего года. Если же S24 FE получит LTPO-экран вместо LTPS, то это может существенно увеличить время его автономной работы.

Вторая новинка – складной флагман Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Напомним, представленная летом модель Z Fold 6 не отличалась слишком большим числом нововведений. Она предложила новый процессор, улучшенную систему охлаждения, более яркие дисплеи, слегка уменьшенные габариты и, в общем то, всё.

Грядущая модель с предположительным обозначением Special Edition даст складным смартфонам Samsung заметно больше новшеств. Ожидаются более крупные внешний и внутренний дисплеи, основная камера 200 Мп, апгрейд подэкранной камеры, существенно уменьшенная толщина, использование титана в материалах корпуса и прочие новшества. 

Изначальные слухи утверждали, что модель лишится поддержки стилуса, но авторитетный инсайдер Ice Universe на днях это опроверг. Реальными же минусами могут стать цена и первоначальная доступность лишь на некоторых рынках. У Samsung здесь в приоритете прежде всего Китай и родная Корея.

Galaxy Fold первого (2019) и актуального шестого поколения. Фото: CNET.

Третья премьера – AR/VR шлем Samsung, который предназначен как для смешанной реальности, так и для полного погружения в виртуальную реальность. Иными словами, новинка – прямой конкурент выпущенному в начале года Apple Vision Pro. Последний имеет внушительную цену в 3500$.

На рынке также уже присутствуют такие решения, как Meta* Quest 3 и, с недавнего времени, китайский Pico 4 Ultra. Они тоже предлагают одновременно AR и VR опыт, но стоят при этом 500-600$. Их главное отличие от гарнитуры Apple – LCD-дисплеи с относительно невысокой для такого класса устройств плотностью пикселей. Apple Vision Pro, в свою очередь, полагается на экраны micro-OLED.

Это лишь предположение, но гарнитура Samsung ценой могла бы быть ближе к Quest 3 и Pico 4 Ultra, а вот её главный компонент – экран, технически мог быть ближе к тому, что предлагает Apple. Иными словами, некий компромиссный вариант как раз может быть планом корейцев, с которым они выходят на рынок.

Ещё, согласно утечке из бенчмарка Geekbench, новинка Samsung может стать первой на рынке с процессором Snapdragon XR2+ Gen2. В отличие от XR2 Gen2, который применяется в Quest 3 и Pico 4 Ultra, версия «+» имеет разогнанные тактовые частоты, поддерживает экраны более высокого разрешения, а также 12 камер-трекеров вместо 10.

Apple Vision Pro.

Утечка также показала, что в гаджете Samsung будет 16 ГБ оперативной памяти. Это столько же, сколько в Vision Pro. В Quest 3, напомним, – 8 ГБ, в Pico 4 Ultra – 12 ГБ. Наконец, сообщается, что девайс ещё не готов до конца и в этом году Samsung может пока лишь рассылать прототипы разработчикам, а полноценные продажи начнёт в 2025.

Четвёртый крупный анонс – планшеты Galaxy Tab S10. Их главная отличительная черта на фоне предшественников – использование флагманских процессоров Mediatek вместо Qualcomm. Так, если лучшие модели Tab S9 были оснащены Snapdragon 8 Gen 2, то планшеты S10 получат Dimensity 9300 Plus. Последний обходит указанные Snapdragon на 25% в тестах 3DMark и на 38% в AnTuTu.

В остальном информации про новые планшеты практически нет. Однако в теории, Samsung может попробовать впервые использовать в них тандемные OLED-экраны и кремний-углеродные батареи, что уже делают некоторые из её конкурентов.

Все указанные новинки ждут своего официального анонса уже в начале октября. Более того, некоторые из них, например, Fold Special Edition, могут быть показаны ранее.

Также в планы компании входит обновление своих популярных бюджетных смартфонов, благодаря выпуску моделей Galaxy A16, A16 5G и A26 5G. Их анонс может состояться в ноябре-декабре.

* – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, а её деятельность запрещена.

#samsung #android #galaxy s24 #apple vision pro #складные смартфоны #galaxy s #galaxy s24 fe #флагманы #galaxy fold 6 #galaxy tab s10
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
78
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
51
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
7
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
10
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
2
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
13
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
Компания Lockheed представила первый истребитель F-35 для польских ВВС
1
США и Южная Корея завершили учения Ulchi Freedom Shield по реагированию на ОМУ
+
AMD повторно выпустила драйвер Adrenalin Edition 24.8.1 с поддержкой игровых новинок и Amuse 2.1
2
Nothing стал самым быстрорастущим мобильным брендом в мире, но компании ещё придётся столкнуться с «болезнями роста»
1
В России запустили производство аккумуляторов для телекома, сопоставимых с зарубежными
1
Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь профили "Производительность" и "Baseline"
2
SK hynix представила чип DRAM 6-го поколения, который потребляет на 30% меньше энергии
+
Samsung представляет Galaxy Quantum 5: защищенный смартфон с «квантовой» безопасностью
+

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
23
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
11
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
История происхождения Магнето в комиксах
1
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
12:59
И опять имеем всего лишь влажные переможные мрii от зашкварка в перемешку с аналогичными от мадам Свириденко. Такой вот винегрет из мух и опарышей.
США выделили Украине $800 млн. на восстановление энергосистемы
Китя
12:46
Понятно что кидалово. Хомяка побрили и всё.
Почему Hamster Kombat так и не вышел на биржи, и чем завершится очередная виртуальная авантюра
Vincentprapor
12:45
Вертел я этих экспертов. Много смартфонов пробовал, но дольше всего пользовался Lenovo S5 Pro четыре года, затем поменял его на б/у Poco X3 Pro которому уже три года. Единственное в чём он уступает со...
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
Михаил Золин
12:43
не светить,а тлеть на пол мощности. С соответствующим мерцанием в 25Гц
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Philipp Seven
12:37
Так сравнивают же с обычным кулером который в 3 раза дешевле.
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Philipp Seven
12:37
Ноктуа тише на 3 дб
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Philipp Seven
12:36
Так там в тестах температурная дельта и указана
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Philipp Seven
12:36
Тут имелись в виду AIO у них такие дохлые помпы что даже 3х секционки не держат i9 в разгоне ниже троттлинга.
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
RomanFakov
12:31
А кто там глава ютуба? Давайте его арестуем по быстрому. Возьмем пример с "цивилизованного" европейского мира)
Жители РФ стали меньше смотреть YouTube, а операторы пытаются снизить влияние ограничений
Palkovvodec
12:29
Это видимо инерционный сценарий, а ударов-то ближе к зиме будет всё больше и больше, так что циферку нужно будет корректировать в большую сторону ещё не раз.
Bloomberg: К концу года Украину покинут 400 тысяч человек из-за отключений электроэнергии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем