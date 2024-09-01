Из документов Федеральной комиссии по связи США следует, что каталожный номер смартфона — SM-721U. Аппарат оснащается аккумулятором с маркировкой EB-BS721ABE/EB-BS721ABY и зарядным устройством EP-TA800 с выходной мощностью 25 Вт.

Ожидаемая презентация флагманского устройства Samsung Galaxy S24 FE намечена на ближайшие два месяца. Однако смартфон уже попал в объектив камер во время тестирования в лаборатории FCC, продемонстрировав свои особенности.

Согласно данным Федеральной комиссии по связи США, у новинки обозначение SM-721U. Устройство будет комплектоваться батареей с номером EB-BS721ABE/EB-BS721ABY и зарядным устройством EP-TA800 мощностью 25 Вт. Кроме того, Samsung Galaxy S24 FE поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi 6E и функцию обратной беспроводной зарядки на 9 Вт. Размеры устройства составляют 162 мм в длину и 77,3 мм в ширину.

Ранее уже сообщалось, что Galaxy S24 FE получит элегантную плоскую алюминиевую рамку и будет работать на базе однокристальной системы Exynos 2400. Внешний вид устройства будет напоминать дизайн флагманской модели Galaxy S24.

Известно, что Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен AMOLED-экраном с разрешением 120 Гц, что обеспечит плавную прокрутку и высокое качество изображения. Размер экрана составит 6,4 дюйма, что делает его удобным для просмотра видео и игр. Также ожидается, что новинка будет поддерживать HDR10+, что позволит улучшить контрастность и яркость картинки, делая её более насыщенной.

В плане камеры Samsung, как всегда, готовит сюрпризы. Предполагается, что основная камера получит датчик на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения, а дополнительные модули включат 12 МП ультраширокий объектив и 8 МП телеобъектив. Фронтальная камера на 32 МП создаст условия для качественных селфи и видеозвонков.

Что касается программного обеспечения, Galaxy S24 FE, скорее всего, будет работать на базе Android 14 с интерфейсом One UI 6.0. Это обеспечит пользователям доступ ко всем последним функциям и улучшениям, которые предлагает Samsung, включая кастомизацию, безопасность и удобство использования.

Ожидания от этого устройства высоки, и предстоящая презентация, несомненно, привлечет много внимания.