Audi может начать сокращение персонала

Автопроизводитель Audi объявил, что рассматривает вариант прекратить производство электрического внедорожника Q8 e-tron и спортивного варианта Sportback. Причина — падение объёма заказов на электромобили люксового класса. Ранее об этом заявляли другие крупные автопроизводители, вроде General Motors и Mercedes.

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Модель Q8 e-tron в 2018 году стала для Audi первой на пути создания электромобилей. По мере выпуска новых моделей на платформе Premium Platform Electric спрос на Q8 e-tron снижался.

Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron выпускаются на заводе в Брюсселе. Расположение близко к центру города затрудняет процесс его переоборудования для производства других моделей. Высокие расходы на логистику также не упрощают ситуацию. В результате производство автомобилей здесь обходится дороже, чем на других заводах. Результатом может стать закрытие завода и увольнение всех сотрудников.

Porsche собирается снизить производство моделей Taycan, незадолго до этого объявив о намерении уменьшить ассортимент автомобилей с бензиновыми двигателями. У Audi остаются модели Q8 и RS Q8 с двигателями внутреннего сгорания. Что касается Q9, не исключено прекращение его разработки или, по крайней мере, перенос на более отдалённое будущее.