Xiaomi готовит флагманский смартфон на следующий год

В минувшем феврале состоялся дебют премиального смартфона Xiaomi 14 Ultra на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Примерно в то же время в следующем году ему на смену должен прийти аппарат Xiaomi 15 Ultra. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о том, что стал обладателем инженерного прототипа этого смартфона на основе будущего процессора Snapdragon 8 Gen 4.

В посте на сайте Weibo сообщается, что устройство сохранило круглый выступ камер на задней панели. При этом расположение камер внутри изменилось. Среди четырёх камер два телеобъектива и увеличившийся в размерах объектив-перископ.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, и размер сенсора мог увеличиться. Xiaomi 14 Ultra обладает основной камерой с разрешением 50 Мп и сенсором Sony LYT-900 размером 1 дюйм.

Прежние утечки указывали на то, что экран будущего аппарата получит небольшие изгибы со всех сторон. Разрешение составляет 2K, внутри находится сканер отпечатков пальцев. Установлена система Android 15 с программной оболочкой HyperOS 2.0. Разрешение одного из телеобъективов-перископов составляет 200 Мп на сенсоре Samsung HP9 с 4-кратным оптическим зумом.

Объём оперативной памяти равен 24 ГБ, ёмкость аккумулятора — 6200 мА·ч. Инженерный прототип устройства существует в трёх вариантах: с корпусом из натуральной кожи, стекловолокна и керамики.