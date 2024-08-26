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goldas
Xiaomi представила новое зарядное устройство GaN мощностью 100 Вт
Устройство поддерживает различные протоколы зарядки и стоит около 28 долларов

 Зарядное устройство Xiaomi GaN мощностью 100 Вт является новейшим дополнением к постоянно растущему списку аксессуаров компании. Оно было запущено в Китае по цене 199 юаней, что составляет около 28 долларов. Хотя это привлекательная цена, адаптер питания имеет только один порт USB-C, а это означает, что пользователь не может заряжать несколько устройств одновременно.

 Однако хорошо то, что зарядное устройство мощностью 100 Вт поддерживает несколько стандартов, включая PD 3.0, QC 3.0 и другие основные протоколы. Это гарантирует, что адаптер питания сможет заряжать ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства.

 Хотя у него нет складной вилки, говорят, что его конструкция удобна для путешествий. В этом новом быстром зарядном устройстве используется технология GaN, что делает его примерно на 28 % меньше, чем большинство других адаптеров питания. Адаптер также поставляется с кабелем длиной 1,8 метра, который идеально подходит для большинства ситуаций.

 Устройство также имеется большое количество защит, включая перегрузку по току, перенапряжение, перегрев и кроткое замыкание. Они обеспечивают стабильную и безопасную зарядку.

 Что касается глобальной доступности этого зарядного устройства GaN мощностью 100 Вт, от Xiaomi, то пока об этом ничего не известно, но компания выводит большую часть аксессуаров за пределы китайского рынка.

#xiaomi #зарядное устройство #зарядка gan #зарядное устройство gan
Источник: notebookcheck.net
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