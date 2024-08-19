Xiaomi готовит премиальный смартфон на начало 2025 года

Компания Xiaomi в линейке флагманских смартфонов следующего поколения Xiaomi 15 собирается выпустить три модели. В первой половине осени должны появиться Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а старшая модель Xiaomi 15 Ultra будет выпущена уже в следующем году. Слухов относительно характеристик было немало, и инсайдер Digital Chat Station поделился ещё одним.

Согласно его информации, устройство будет работать на премиальном процессоре следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, в чём никто и не сомневался. Разрешение экрана должно быть 2K, рамки вокруг него будут минимальными. Со всех сторон будут одинаковые изгибы.

Сзади находится большой круглый отсек с четырьмя камерами внутри. Основная камера получила разрешение 50 Мп. Появится новый перископический объектив с увеличенным сенсором.

Инженерный прототип устройства в настоящее время тестируется с вариантами из простой кожи, стекловолокна и керамики. Кожа придаёт аппарату премиальный внешний вид, но царапается. Стекловолокно легче и прочнее, но выглядит не так эффектно. Керамика пытается предложить баланс между красотой и прочностью, но она тяжёлая и может расколоться при ударе.

Поскольку до начала продаж смартфона остаётся много месяцев, производитель ещё может изменить характеристики и дизайн устройства.