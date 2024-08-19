Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Задняя панель Xiaomi 15 Ultra может получить три разных материала
Xiaomi готовит премиальный смартфон на начало 2025 года

Компания Xiaomi в линейке флагманских смартфонов следующего поколения Xiaomi 15 собирается выпустить три модели. В первой половине осени должны появиться Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а старшая модель Xiaomi 15 Ultra будет выпущена уже в следующем году. Слухов относительно характеристик было немало, и инсайдер Digital Chat Station поделился ещё одним.

Согласно его информации, устройство будет работать на премиальном процессоре следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, в чём никто и не сомневался. Разрешение экрана должно быть 2K, рамки вокруг него будут минимальными. Со всех сторон будут одинаковые изгибы.

Сзади находится большой круглый отсек с четырьмя камерами внутри. Основная камера получила разрешение 50 Мп. Появится новый перископический объектив с увеличенным сенсором.

Инженерный прототип устройства в настоящее время тестируется с вариантами из простой кожи, стекловолокна и керамики. Кожа придаёт аппарату премиальный внешний вид, но царапается. Стекловолокно легче и прочнее, но выглядит не так эффектно. Керамика пытается предложить баланс между красотой и прочностью, но она тяжёлая и может расколоться при ударе.

Поскольку до начала продаж смартфона остаётся много месяцев, производитель ещё может изменить характеристики и дизайн устройства.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
В Индии представлен смартфон Oppo A3 5G с экраном с частотой 120 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
20
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
8
Саудовская Аравия хочет построить самое высокое здание в мире
5
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
15
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Британский суперкар Tuthill GT One будет выпущен ограниченным тиражом в 22 экземпляра
+
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
7
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
+
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Энергосистема Юга России осталась без новых мощностей генерации
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
8
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
15
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
78
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
11
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
12
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
86

Сейчас обсуждают

Gamandril
19:38
Я так и думал что все сложно. Вообще-то это было к тому что ко всему можно относиться со скепсисом. Тут речь не о том как всем резко надо удовлетворить свои потребности как можно полнее, а о том что л...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
no_fate
19:38
Неплохо получилось. 1/3 свиней уже удобряют посадки, остальным деваться некуда - сзади заградотряды. В панике свиньи разрушили мосты, но времени глубоко окопаться уже нет. Счет пошел на дни, когда Кур...
Зеленский назвал создание «буферной зоны» целью вторжения ВСУ в Курскую область
Роман Холод
19:36
Да здесь местные макаки соревнуются кто больше статей обосрет, больше минусов налепит. Они в то же время все знают, во всем ориентируются, их сама цель здесь срать срать и срать....... да и бухло свое...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Олег Ст
19:35
Я по мере возможности охлаждаю планету, включаю кондей в свой квартире..))
Антарктида стремительно поднимается, что может привести к затоплению части Европы и США
Antithesis
19:35
Какой кордон, в одной стране живем. Что злой такой, бабу найти не можешь что ли?
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
jsth
19:34
"Неизбежность Уничтожения СССР заключалась в том, что Запад был на грани краха. Зло победило добро. Именно в СССР произошла оранжевая революция, в результате Запад получил $ Триллионы, но не "напечат...
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
Clamwult
19:24
Да это в основном 1 двинутый Воврот за всех ставит, + 1-2 минуса от пары дурачков типа Дуденко, прямо сейчас минусы появляются с интервалом в 10 сек, надо бы как нибудь на видео этот позор заснять И ...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Зю
19:17
Есть и не один. Вопрос в том, как долго они вырабатывают энергию, прежде чем их вырубают (подсказка: доли секунды)
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
l33t_h4x00r
19:15
Я еще в 90-е когда в УФО играл базу ту разнес
Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
Nvidia&Intel Hater
19:11
то есть ты считаешь гниду Трусикера нормальным таким челом,запишем.Тебя найти в отличии от этой гниды,которая за кордоном торчит,проще простого.Примут и пикнуть не успеешь
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем