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goldas
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
Обновление для POCO X5 Pro включает патч безопасности за август 2024 года.

 Xiaomi начала распространение исправлений безопасности за август 2024 года для своих смартфонов. POCO X5 Pro также стал одним из устройств, получающих новое исправление безопасности. Это обновление охватывает пользователей с глобальными, EEA, индийскими и индонезийскими прошивками.

 POCO X5 Pro был выпущен в 2023 году и поставлялся с оболочкой MIUI 14 на базе Android 12. В настоящее время этот смартфон работает под управлением HyperOS на базе Android 14. 

 Номера сборок обновления HyperOS за август имеют следующий вид: OS1.0.7.0.UMSEUXM, OS1.0.6.0.UMSINXM, OS1.0.6.0.UMSIDXM и OS1.0.6.0.UMSMIXM. Стоит отметить, что номера сборок обновления различаются в зависимости от региона. В основном обновления для всех регионов одинаковы.

#xiaomi #обновление #poco #miui #android 14 #обновление android #обновление hyperos #poco x5 pro
Источник: gizmochina.com
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