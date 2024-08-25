Xiaomi начала распространение исправлений безопасности за август 2024 года для своих смартфонов. POCO X5 Pro также стал одним из устройств, получающих новое исправление безопасности. Это обновление охватывает пользователей с глобальными, EEA, индийскими и индонезийскими прошивками.
POCO X5 Pro был выпущен в 2023 году и поставлялся с оболочкой MIUI 14 на базе Android 12. В настоящее время этот смартфон работает под управлением HyperOS на базе Android 14.
Номера сборок обновления HyperOS за август имеют следующий вид: OS1.0.7.0.UMSEUXM, OS1.0.6.0.UMSINXM, OS1.0.6.0.UMSIDXM и OS1.0.6.0.UMSMIXM. Стоит отметить, что номера сборок обновления различаются в зависимости от региона. В основном обновления для всех регионов одинаковы.