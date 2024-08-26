Стали известны некоторые характеристики будущего смартфона Vivo X200

В нынешнем октябре в Китае ожидается появление смартфонов серии Vivo X200. В её состав должны войти три модели: Vivo X200, Vivo X200+ и Vivo X200 Pro. Также они известны под модельными номерами V2405A, V2415 и V2413 соответственно. Ещё может быть представлена компактная модель под названием Vivo X200 Mini.

Модельные номера появились в базе данных организации IMEI, но Vivo X200 Mini там пока отсутствует. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo поделился имеющимися у него сведениями.

Сообщается, что Vivo X200 получит плоский экран типа OLED размером 6,3 дюйма с разрешением 1,5K. Основная камера будет обладать сенсором с разрешением 50 Мп, а ещё будет камера-перископ с макросъёмкой. У последней есть 3-кратный оптический зум и фокусное расстояние 70 мм. Прежде этот же источник говорил, что основная камера получит новый сенсор Sony.

Ёмкость аккумулятора должна составлять 5500 мА·ч или 5600 мА·ч. Есть также поддержка беспроводной зарядки. Ожидается наличие оптического сканера отпечатков пальцев под экраном. Будет установлена система Android 15 и программная оболочка OriginOS UI.