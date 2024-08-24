Это будет первый телефон в серии, который предложит четырехугольный изогнутый экран одинаковой глубины.

В последнее время в сети активно обсуждается новая модель смартфона от компании Vivo – Vivo Y300 Pro. Упаковочная коробка в фиолетовом цвете данного устройства уже просочилась в интернет. А теперь инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми подробностями касательно его характеристик.

Одним из лучших аспектов Vivo Y300 Pro станет его титановый корпус. Использование титана в конструкции смартфона не только придаст ему премиальный внешний вид, но и обеспечивает повышенную прочность и лёгкость. Смартфон будет оснащён четырёхугольным изогнутым дисплеем с отверстием для селфи-камеры с большой линзой. Стоит отметить, что это будет первый смартфон в серии, использующий четырехугольный изогнутый экран одинаковой глубины. Такое решение не только улучшает визуальное восприятие, но и обеспечивает более комфортное использование устройства.

По словам информатора, vivo Y300 Pro получит аккумулятор высокой плотности с ёмкостью "6***" мА*ч. Но из ранее полученной фотографии коробки известно, что ёмкость будет составлять 6500 мА*ч. Это будет самая большая батарея, когда-либо использованная в смартфонах Vivo. Кроме того, устройство будет использовать быструю зарядку мощностью 80 Вт, что подтверждено платформой сертификации 3C.