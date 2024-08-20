Также стали известны некоторые подробности касательно дисплея, камеры и датчика отпечатков пальцев.

В последнее время Vivo активно работает над обновлениями своей флагманской серии X. Ожидалось, что предстоящая серия будет включать две модели: Vivo X200 и Vivo X200 Pro. Однако последнее время ходят слухи о существовании дополнительной модели, которая будет меньше X200, что сделает её компактным флагманским телефоном. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на Weibo некоторые сведения о предполагаемом Vivo X200 Mini.

Информация от DCS указывает на то, что модель Vivo X200 Mini получит чипсет Dimensity 9400, такой же, как и у X200 и X200 Pro. Этот чип будет оснащён немного большей батареей, которая должна обеспечить лучшее время автономной работы. Что касается аккумулятора, то он может иметь емкость около 5500 мА*ч и будет поддерживать беспроводную зарядку. Кроме того, его система камеры включает в себя большой 22-нм датчик Sony для основной камеры и 3-кратный перископический телеобъектив с датчиком среднего размера.

Ранее сообщалось, что Vivo X200 может иметь 6,4-дюймовый или 6,5-дюймовый дисплей, тогда как X200 Pro может быть оснащён 6,7-дюймовым дисплеем. А так как, по словам инсайдера, Vivo X200 Mini будет иметь дисплей меньшего размера, то стоит предположить, что его размер составит около 6,3 дюйма. Экран этого телефона будет иметь разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

DCS также заявил, что предполагаемый Vivo X200 Mini, как говорят, имеет некоторые недостатки. У него будет оптический датчик отпечатков пальцев с коротким фокусом, а не ультразвуковой. Инсайдер утверждает, что в остальных аспектах телефон будет равен со своими конкурентами.