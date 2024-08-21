Сроки анонса OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro пока не названы официально

Согласно имеющейся информации, компания OnePlus работает над аппаратами серии Ace 5. Двумя новыми устройствами должны стать модели Ace 5 и Ace 5 Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station назвал предположительные сроки их появления.

В китайской соцсети Weibo он поделился информацией о том, что смартфоны будут представлены в последнем квартале года. Если стандартный вариант будет работать на нынешнем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, то модель Pro получит анонсируемый в октябре флагман следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4.

24 октября стартует ежегодный саммит Qualcomm Snapdragon, где должен быть представлен Snapdragon 8 Gen 4. Из этого следует, что смартфоны вряд ли анонсируют в октябре, поэтому ноябрь и декабрь являются более вероятными датами.

Ace 5 может получить панель OLED LTPO 8T с изгибами и размером 6,78 дюйма. Разрешение должно составлять 1,5K при частоте 120 Гц. На корпусе будет размещён ползунок оповещений. Сзади будут расположены три камеры с основной на 50 Мп. Поверх Android 15 будет установлена программная оболочка OxygenOS 15.

Ранее сообщалось, что это устройство получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Как и аппарат предыдущего поколения, новый может быть лишён беспроводной зарядки. Также ходят слухи о корпусе из керамики.

OnePlus Ace 5 Pro может обладать таким же аккумулятором, мощностью зарядки и экраном, как младшая модель. Всё это пока не подтверждено официально.