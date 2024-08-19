В середине июля 2024 года компания OnePlus представила свои новинки, которые заслуживают внимания. И в данный момент эти товары стали доступны для заказа на официальном сайте компании или на Aliexpress по самым выгодным ценам.

Для OnePlus это стало самой масштабной презентацией, когда были представлены сразу 4 гаджета. При этом смартфон достоин флагманской линейки, планшет работает на топовом процессоре, смарт-часы могут похвастаться временем работы до 100 дней, а наушники качеством звука и удобной шумоизоляцией.

Смартфон OnePlus Nord 4 из флагманской линейки производителя. Новинка работает на свежем мобильном чипе Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, который был представлен в конце марта этого года. Отличное сочетание производительности, цены и качества подтверждается двумя комплектациями по оперативной памяти и встроенного флеш-накопителя. Пользователям доступны гаджеты с вариантами на 12/256 или 16/512 ГБ. При этом оперативная память одна из быстрых LPDDR5X в линейке, а также присутствует возможность расширения за счет флеш-накопителя. Сам флеш-накопитель на чипах стандарта UFS4.0, а это значительный прирост в скорости и экономии энергии.

Смартфон получил емкий аккумулятор на 5500 mAh с поддержкой протоколов быстрой зарядки на 100 Вт. В базовой версии зарядное устройство в комплект поставки не входит, но есть возможность заказать сразу с ним. Смартфон получил вполне стандартные матрицы камер на 50 Мп Sony LYTIA EIS/OIS - основная и "ширик" на 8 Мп. На данный момент производитель не раскрывает точные данные о производителе всех матриц. Для селфи-камеры предусмотрена 16 Мп матрица с возможностью разблокировки по лицу.

Дисплей диагональю в 6,74 дюйма на матрице Amoled и поддержкой частоты обновления экрана до 120 Гц. Поддержка всех основных стандартов и видеоформатов с качественным отображением картинки в солнечный день.

Смартфон работает на предустановленной ОС Android 14 и фирменной оболочке OxygenOS 14,1. С другим особенностям можно отнести беспроводной интерфейс Bluetooth 5,4, поддержку бесконтактной оплаты NFC, сразу 2 динамика для стерео эффекта.

Смартфон выделяется из общей толпы гаджетов своей расцветкой. На выбор предоставляется 3 варианта. Флагманские замашки, мощный процессор, огромное количество памяти и емкий аккумулятор, все это подтверждается репутацией OnePlus

Смартфон доступен для заказа у официального представителя на Aliexpress. Также можно воспользоваться купоном OPNORD4 на 20$. Версия на 16/512 Гб будет чуть дороже, но запаса памяти хватит на несколько лет без обновления гаджета.

Планшет OnePlus Pad 2 на мощном мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 позволит не только баловаться офисными приложениями, но и прекрасно работать в другими задачами. В планшете установлено 12 Гб быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5x. Что довольно редкое явление для планшета. Кроме того, присутствует флеш-накопитель UFS3.1 на 256 Гб с возможностью расширения до 2 Тб. Все это обеспечивает хорошее быстродействие и высокую производительность устройства. Планшет с экраном на 12 дюймов и разрешением в 3К, при этом частота обновления достигает 144 Гц. Экран поддерживает различные современные технологии отображения, в том числе и ReadFit, для удобной офисной работы и просмотра видеозаписей.

Длительная автономность поддерживается за счет емкого аккумулятора 9510 mAh, которого хватит на несколько часов активного использования. В случае разряда, его всегда можно будет запитать от штатного блока питания с поддержкой быстрых протоколов на 67 Вт.

Аудиосистема реализована на 6 встроенных динамиках размещенных во все стороны. Это позволяет достигать неповторимого стерео эффекта. Планшет с уникальными характеристиками будет удобен для решения различных задач, просмотра видеоконтента, работы с офисными приложениями или игр.

Планшет доступен для заказа на площадке Aliexpress, а с промокодом OPPAD2 цена будет еще лучше.

Кроме того, компания OnePlus представила смарт-часы Watch 2R из своей линейки умных гаджетов. Устройство работает на уже проверенном процессоре Snapdragon W5 Gen 1 и отличаются от других аналогичных гаджетов длительным временем работы. При стандартных функциях они смогут отработать до 12 дней без подзарядки, при этом емкость аккумулятора всего 500 mAh. В смарт-часах используется 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной, что хватит для активного использования.

Экран смарт-часов с диагональю 1,43 дюйма и матрицей Amoled и довольно большим разрешением в 466*466 точек. Часы работают под управлением операционной системы Wear OS 4, что позволяет воспользоваться различными приложениями или предустановленными функциями. В часах присутствует модуль NFC для бесконтактной оплаты и выполнения других функций где требуется бесконтактная связь. Вес смарт-часов с ремешком не превышает 60 г., при этом корпус выполнен из алюминиевого сплава, а на экране защитное стекло. Смарт-часы созданы для каждодневного использования и могут стать спутником при активном занятии спортом.

Узнать актуальную цену можно по ссылку на Aliexpress.

Также компания OnePlus представила новые беспроводные наушники Nord Buds 3 Pro с поддержкой активной шумоизоляции, большими динамическими драйверами и длительным временем работы. Заявленное снижение уровня шума до 49 дБ, а время автономной работы с подзарядкой от бокса, составляет более 40 часов. В наушниках встроено 6 микрофонов для реализации функции шумоподавления и качественной передачи голоса во время телефонного звонка. Связь осуществляется с использованием современного чипа Bluetooth 5,3.

Воспроизведение звука через большие 12,4 мм динамические драйвера с титановым покрытием. Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 58 mAh, а у бокса и вовсе 520 mAh. А значит в режиме воспроизведения наушников хватит до 10 часов без подзарядки и выключенном режиме ANC. При средней громкости и активированного режима активного шумоподавления наушников должно хватить на более 6 часов воспроизведения. Наушники идеально подойдут для занятия спортом, неспешных прогулок или катания на велосипеде.

Актуальная цена на момент начала распродажи на Aliexpress составляла 31,99$

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