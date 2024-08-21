Новое обновление за август 2024 года исправляет ключевые ошибки.

Пользователи OnePlus 12 столкнулись с проблемами перегрева устройства, приложения Gmail и резервного копирования. Чтобы решить эти проблемы, OnePlus выпускает новое обновление для OnePlus 12, которое, по словам пользователей, которые уже получили его, решает эти проблемы. Однако эти исправления явно не упомянуты в журнале изменений. В настоящее время неясно, будет ли обновление выпущено по всему миру.

Обновление также включает исправление безопасности Android за август 2024 г. Общий размер обновления составляет 1,25 ГБ, в настоящее время оно находится на этапе развертывания и должно стать доступно всем пользователям в течение недели.

Версия прошивки для этого обновления — CPH2573_14.0.0.840(EX01). Вы можете проверить, получили ли вы его, перейдя на страницу настроек, выбрав «Об устройстве» и нажав на синюю ленту. Это покажет, доступно ли новое обновление.

Список изменений этого обновления:

Система

• Добавляет переключатель для отображения или скрытия информации о воспроизведении мультимедиа в строке состояния.

• Улучшает пользовательский опыт прокручивания скриншотов. Уведомления и сообщения Live Alerts не будут всплывать, а плавающие окна не будут отображаться при создании прокручиваемого скриншота.

• Интегрирует исправление безопасности Android от августа 2024 года для повышения безопасности системы.

• Оптимизирует функцию проверки лица для обеспечения более высокого уровня безопасности.