Компания Asus готова к появлению следующего поколения процессоров Ryzen 9000X3D

Известный инсайдер @momomo_us в Twitter опубликовал информацию о том, что компания Asus как будто нечаянно разместила описание линейки процессоров Ryzen 9000X3D на микросайте, посвящённом материнским платам 800-й серии. Процессоры здесь не только упоминаются, но и даны ссылки на них.

Благодаря этому стало известно, что процессоры Ryzen 9000X3D будут поддерживаться новыми материнскими платами Asus X870E/X870. Также говорится, что в будущем на сайте появится описание материнских плат средней категории B850 и B840.

К сожалению, ничего не сказано о сроках релиза новых процессоров и о том, какие именно модели будут представлены. Если верить неофициальной информации, произойдёт это уже скоро. Не исключено, что анонс состоится в сентябре. На 10 октября у компании также запланировано мероприятие, но не исключено, что там будут представлены другие продукты.

Что касается материнских плат 800-й серии, они должны быть представлены на следующей неделе. Возможно, AMD объединит запуск линейки материнских плат X870 с анонсом процессоров.

Также недавно появлялась информация о скором выпуске новых моделей Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 5 5500X3D под сокеты AM4 и AM5.