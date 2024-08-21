Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
Компания Asus готова к появлению следующего поколения процессоров Ryzen 9000X3D

Известный инсайдер @momomo_us в Twitter опубликовал информацию о том, что компания Asus как будто нечаянно разместила описание линейки процессоров Ryzen 9000X3D на микросайте, посвящённом материнским платам 800-й серии. Процессоры здесь не только упоминаются, но и даны ссылки на них.

Благодаря этому стало известно, что процессоры Ryzen 9000X3D будут поддерживаться новыми материнскими платами Asus X870E/X870. Также говорится, что в будущем на сайте появится описание материнских плат средней категории B850 и B840.

К сожалению, ничего не сказано о сроках релиза новых процессоров и о том, какие именно модели будут представлены. Если верить неофициальной информации, произойдёт это уже скоро. Не исключено, что анонс состоится в сентябре. На 10 октября у компании также запланировано мероприятие, но не исключено, что там будут представлены другие продукты.

Что касается материнских плат 800-й серии, они должны быть представлены на следующей неделе. Возможно, AMD объединит запуск линейки материнских плат X870 с анонсом процессоров.

Также недавно появлялась информация о скором выпуске новых моделей Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 5 5500X3D под сокеты AM4 и AM5.

#amd #процессоры #asus
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
41
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
1
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
13
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
14
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
5
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
2
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
1
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Смартфон Nubia Z70 Ultra может получить первый в отрасли 1.5K-дисплей с камерой под экраном
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Военкоры: Российские войска практически полностью освободили населённый пункт Нелеповка
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
6
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
38
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
49
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
17
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
14

Сейчас обсуждают

Clamwult
16:58
Ни у кого тут никаких рабочих задач нет, а в играх он лишь чуть медленнее чем 12400, что видно на видео сверху, и фпс этого более чем достаточно
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Nvidia&Intel Hater
16:57
четкий тн 60 герц.классика так сказать).Я вообще удивлен что у него не 1600 на 900 он,кстати надо посоветовать.все лучше будет чем мылить
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Chihonya
16:56
вот именно, ничего такого я тоже не высмотрел, но мы слепые, один вульва все прелести рассмотреть может, на своем супер TN мониторе)
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
𝕲𝖊𝖐𝖙𝖔𝖗 ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌
16:55
Вчера только взял Redmi note 12 он на Андроиде 14 и будет ещё обновлен до 15. Как до 16 не знаю.
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
Антон Филимонов
16:52
Вот что значит сделать проц, который должент хоть в стоке стабильно пахать - никаких 6Ггц в бусте и сруз разница между 14900 и новьем становится жалких 10%
Предварительные результаты тестов производительности флагманского Core Ultra 9 285K не впечатляют
Nvidia&Intel Hater
16:51
а и негде почти лучи включать.вот посмотрел и ни одну игру не увидел где прям вау они дают,в спайдере разве что отражения именно покрасивее .в хогвартсе ужас вообще лучи,в анал вейке так же хрень по с...
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Aleksandr Sokolov
16:51
в тарков не играл xD
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Chihonya
16:49
а я на ней и не включал ничего, все в нативе бацал)
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Nvidia&Intel Hater
16:43
эт да,в принципе норма карта.а сравнивать с затычкой тут даже грешно.3050 это уровень 1660s и не более.а ну да мыло добавили и лучей чуть
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Chihonya
16:42
Вот у меня на батином компе так и есть, бывший мой конфиг, оперативы 16 на 2200, правда без видла, ему и встройка 4К на телеке показывает, а для других дел за глаза ему) Проц скальпированный, помню на...
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем