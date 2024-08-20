AMD выпустит новый чип X3D в линейке прошлого поколения

Недавно компания AMD представила новую серию процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Прирост производительности там был незначительный, и геймеры рассчитывают получить что-то поинтереснее в чипах Ryzen 9000X3D. Между тем AMD собирается также выпустить более дешёвые варианты 3D V-Cache в процессорах предыдущего поколения Ryzen 7000 и даже в более старых Ryzen 5000. Модель Ryzen 5 5500X3D для сокета AM4 уже была упомянута, а теперь речь идёт о новом процессоре под сокет AM5.

Чип Ryzen 5 7600X3D станет самым доступным по цене представителем 3D V-Cache в линейке Ryzen 7000, располагаясь в иерархии ниже процессора Ryzen 7 7800X3D. Скорее всего, это будет шестиядерный чип с одним кристаллом CCD.

Точные спецификации пока неизвестны, но можно предположить поддержку 12 потоков команд, 64 МБ SRAM и 32 МБ на кристалле, что в сумме даёт 96 МБ кеша L3. Если приплюсовать сюда 6 МБ кеша L2 (по 1 МБ на каждое ядро Zen 4), общая сумма составит 102 МБ. Это всего на 2 МБ меньше кеша Ryzen 7 7800X3D.

По характеристикам процессор может выглядеть неплохо, но важную роль играет цена. Ryzen 5 7600X в США предлагается за сумму около $200, поэтому стоимость нового процессора в $249 была бы приемлемой. Анонс ожидается в начале сентября наряду с другими процессорами AMD 3D V-Cache под сокеты AM4 и AM5.