Компания ASUS вчера представила пять новых материнских плат серии ROG и ROG Strix на базе AMD X870E/X870. Эти модели среднего и высокого класса обещают современные технические характеристики и уникальные возможности для пользователей.

Вчера компания ASUS официально анонсировала выпуск новой линейки материнских плат серии ROG и ROG Strix на базе AMD X870E/X870. В эту серию вошли пять моделей, среди которых флагманская ROG Crosshair X870E Hero и несколько других, ориентированных на разные потребности пользователей. Эти платы предлагают мощные возможности для геймеров и энтузиастов, обеспечивая высокую производительность и расширяемость.

Материнская плата ROG Crosshair X870E Hero является флагманом новой серии и предлагает пользователям множество современных функций. Она оснащена 18+2+2-фазным блоком питания, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Плата включает два слота PCIe 5.0×16 и три отсека PCIe 5.0×4 M.2 2280, что позволяет установить несколько твердотельных накопителей для максимальной скорости передачи данных. Дополнительно предусмотрены два отсека PCIe 4.0×4 M.2 2280 и один отсек Intel, что делает эту модель отличным выбором для пользователей, стремящихся к высокой производительности.

С точки зрения сетевых возможностей, ROG Crosshair X870E Hero оснащена проводным сетевым портом на 2,5 Гбит/с и портом Realtek на 5 Гбит/с, а также поддерживает Wi-Fi 7, обеспечивая быструю и стабильную связь. Для аудиофилов встроенная звуковая карта Realtek ALC4082 и чип ЦАП ESS ES9219 обеспечивают высокое качество звука, что делает эту плату идеальной для мультимедийных задач.

Одной из уникальных особенностей данной модели является интерфейс PCIe 4.0×4 SlimSAS, который значительно упрощает подключение твердотельных накопителей корпоративного класса и других устройств. Это решение позволяет пользователям легко расширять функциональность своей системы, что особенно важно для тех, кто работает с большими объемами данных.

Следующей в линейке является ROG Strix X870E-E Gaming WiFi — самая дорогая модель в серии Raptor. Она выделяется своей изогнутой конструкцией охлаждающей зоны VRM/IO и стильным дизайном, который подходит для современных игровых систем. Плата включает два отсека PCIe 5.0×4 M.2 2280 и два отсека PCIe 4.0×4 M.2 2280, что делает ее идеальной для установки быстродействующих накопителей. Сетевые возможности включают проводной порт Realtek на 5 Гбит и поддержку Wi-Fi 7, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

ROG Strix X870-F и X870-A Gaming WiFi являются родственными моделями, которые отличаются только цветовым оформлением: первая выполнена в классическом черном цвете, а вторая — в серебристом. Обе платы имеют 16+2+2-фазную схему питания, что делает их совместимыми с процессорами AMD Ryzen 7 9700X. В плане хранения каждая из них предлагает один диск PCIe 5.0×4 M.2 22110 и два диска PCIe 4.0×4 M.2 2280. Они также поддерживают Wi-Fi 7 и используют звуковую карту Realtek ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712 для качественного звучания.

Наконец, ROG Strix X870-I Gaming WiFi представляет собой компактную материнскую плату формата ITX с 10+2+1-фазной схемой питания. Эта модель идеально подходит для сборок в ограниченном пространстве. Она поставляется с дочерней платой вертикального расширения ROG FPS-II и контроллером ROG Strix Hive II, что обеспечивает максимальную функциональность. Дочерняя плата включает разъемы на передней панели и интерфейсы SATA, а контроллер ROG Strix Hive II оснащен ЦАП ESS Sabre 9260Q и двумя портами USB 10 Гбит/с.







