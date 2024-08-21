В октябре ожидается появление аппарата Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim

Южнокорейская компания Samsung ещё не закончила с презентациями своих устройств в этом году. В июле она представила шестое поколение своих складных смартфонов, но осенью к нему может добавиться ещё одна модель под названием Galaxy Z Fold 6 Slim или Z Fold FE. Причина в том, что на фоне очень тонких складных смартфонов китайских производителей предложения Samsung выглядят не самыми передовыми. Компания предпримет попытку дать достойный ответ.

Среди тонких смартфонов можно назвать модели производства Honor, Oppo, OnePlus, Huawei, Xiaomi, Vivo. Samsung постарается конкурировать с их смартфонами при помощи более лёгкой, тонкой, а главное, дешёвой версии Galaxy Fold.

Тоньше китайских конкурентов аппарат не станет, но Samsung постарается сделать устройство более долговечным. Чтобы сделать его тоньше прежнего, из него убрали ряд слоёв, вроде экранного дигитайзера. Это означает отсутствие поддержки стилуса S Pen. Также в конструкции корпуса могут применяться новые материалы, такие как титан.

Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники среди производителей комплектующих. Задняя панель из титана позволит сделать устройство легче и при этом прочнее. Титан уже применяется в рамке флагманской модели Galaxy S24 Ultra.

До сих пор Samsung предлагала заднюю панель из стали, как в смартфонах серии Flip, или из сочетания углеродного волокна в аппаратах Fold. Отсутствие поддержки стилуса позволит сделать заднюю панель металлической.