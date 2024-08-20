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Мощность зарядки на планшетах Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra вряд ли вырастет
Следующие планшеты Samsung обнаружились в китайской базе сертификации 3C

Компания Samsung выпустила свои главные смартфоны в этом году и теперь готовится к релизу очередного поколения планшетов премиальной категории. Речь идёт о представителях линейки Galaxy Tab S10. В базе данных китайской сертификационной платформы 3C обнаружены две модели: Galaxy Tab S10 Plus (SM-X820) и Tab S10 Ultra (SM-X926C). Стало известно о наличии проводной зарядки мощностью 45 Вт. О ёмкости аккумуляторов здесь ничего не сообщается.

Также подтверждается ранее существующая информация о том, что модель Galaxy Tab S10 Plus может быть выпущена как в версии с поддержкой сотовой связи, так и только с Wi-Fi. Так было и в прошлом году с Galaxy Tab S9 Plus.

Не похоже, что в этих планшетах произойдут значительные изменения в характеристиках и внешнем виде. Прошлогодние модели также поддерживали зарядку мощностью 45 Вт, как и модели поколения Tab S7 Plus. Ёмкость аккумулятора у модели Plus в прошлом году осталась на уровне 10090 мАч, а планшет Ultra обладает аккумулятором на 11200 мАч.

Была новость, согласно которой Samsung не будет в этом году выпускать стандартный, наиболее компактный планшет Galaxy Tab S10, и ограничится двумя более крупными версиями. Минимальная диагональ AMOLED-экрана может составлять 12 дюймов, тогда как модель Ultra получит диагональ 14,6 дюйма. Не исключено также, что вместо процессоров Snapdragon будет применяться MediaTek Dimensity 9300 Plus. Предположительно, анонс устройств состоится не раньше октября — тогда же должен быть выпущен смартфон Galaxy S24 FE.

#samsung #планшеты
Источник: androidcentral.com
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