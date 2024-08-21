Официальная премьера линейки Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года. Есть данные, что топовая модель S25 Ultra может быть переименована в S25 Note.

В сети появились новые изображения ожидаемого смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Дизайн устройства удивляет: плоская боковая рамка, скругленные углы и рекордный экран, который занимает значительную часть фронтальной панели.

Недавние изображения, опубликованные известным инсайдером Ice Universe на платформе Weibo, позволяют сравнить Galaxy S25 Ultra с существующей моделью Galaxy S24 Ultra. На одних из фотографий видно, как новая модель выделяется благодаря элегантному металлическому корпусу, выполненному из титанового сплава.

Согласно предварительной информации, официальная премьера Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года. Кроме того, предполагается возможность переименования модели S25 Ultra в S25 Note, что подчеркивает её уникальные характеристики.

Ice Universe известен своими точными прогнозами в области смартфонов, от экранов-водопадов до инновационных дизайнов. Этот раз не исключение: новые данные о Galaxy S25 Ultra становятся доступными благодаря утечкам из отдела исследований и разработок компании Samsung.