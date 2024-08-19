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Международный дебют Samsung Galaxy S24 FE ждут в октябре
Наличие Galaxy S24 FE на сайте сертификации BIS говорит о его релизе в Индии

Выпустив все флагманские смартфоны текущего года, компания Samsung собирается представить более доступную по цене модель Galaxy S24 FE. Относительно этого устройства уже было несколько утечек данных, которые рассказали о характеристиках и вероятных цветовых вариантах. Теперь появилось очередное свидетельство того, что дебют аппарата не за горами.

Портал 91mobiles обнаружил Galaxy S24 FE на сайте сертификации Бюро стандартов Индии (BIS). Мобильный номер SM-S721B/DS такой же, как тот, что ранее видели на официальном сайте Samsung на странице поддержки.

На сайте сертификации не упоминается о характеристиках и внешнем виде устройства. Поскольку Samsung обычно предлагает свои аппараты по всему миру, одновременно с Индией смартфон может появиться и в других странах. На мировых рынках его ждут в октябре, то есть остаётся около двух месяцев.

Ожидается, что в устройстве будет использоваться процессор Samsung Exynos 2400e. Размер экрана может вырасти до 6,7 дюйма вместо прежнего 6,4 дюйма. Прежние утечки изображений говорили о внешнем виде в стиле обычного Galaxy S24 и минимум о пяти цветовых вариантах.

#смартфоны #samsung
Источник: androidauthority.com
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