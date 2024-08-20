Утечка характеристик Snapdragon 8 Gen 4 раскрыла информацию о графической составляющей

Недавняя утечка спецификаций осеннего мобильного флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4 раскрыла планы производителя по выпуску двух версий этого чипа. Обе они получат графику Adreno 8-й серии с максимальной на данный момент производительностью и энергоэффективностью. Хотя подробности не сообщались, один инсайдер утверждает, что тестирование чипа ведётся с частотой на 25% выше по сравнению с Adreno 750 из процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Этим источником является известный инсайдер Ice Universe, который утверждает, что тестирование графики якобы ведётся на частоте 1250 МГц. У разогнанного варианта Snapdragon 8 Gen 3 частота графического компонента составляет 1000 МГц, и неизвестно, как долго он может поддерживать эту частоту.

Поскольку новый чип производится по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, это могло повысить энергоэффективность. В результате чип меньше нагревается и способен работать на более высоких частотах более длительное время. Пока неизвестно, относится ли это к стандартному варианту Snapdragon 8 Gen 4 или к разогнанному.

В результате Adreno 830 превзошёл графику чипа Apple M2 в бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme. Это может означать, что нас ждёт появление самого мощного графического процессора для смартфонов в истории. Кроме того, Qualcomm собирается усовершенствовать сжатие памяти и внедрить «технологию интерполяции GPU», аналогичную технологии генерации кадров от Nvidia из видеокарт серии RTX 4000.

Конечно, тестирование на высоких частотах не означает, что поступающие в продажу смартфоны будут работать именно на такой частоте. Многое зависит от системы охлаждения, окружающей температуры и типов нагрузок. Анонс процессора через пару месяцев позволит получить ответы на все вопросы.