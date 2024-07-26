Z Fold6 Slim будет доступен только в Китае и Корее.

Компания Samsung начала тестирование One UI для своего нового складного устройства Galaxy W25, что даёт повод думать, что релиз близок. Устройство, обнаруженное на серверах Samsung OTA, вызывает большой интерес, поскольку оно будет доступно исключительно на китайском рынке, что и делает его особенным.

реклама

Galaxy W25, также известный как Z Fold6 Slim, уже дважды проходил тестирование программного обеспечения One UI. Номер сборки программного обеспечения - Software W9025ZCU0AXG7/W9025CHC0AXG7/W9025ZCU0AXG7. Тот факт, что устройство было протестировано только дважды, свидетельствует о том, что оно все еще находится на стадии разработки. Z Fold 6 Slim будет доступен не только в Китае, но и в Корее, однако под разными названиями и номерами моделей. В Китае устройство будет продаваться под номером модели «SM-W9025» под названием Galaxy W25, а в Корее — под номером модели «SM-F958N» под названием «Z Fold 6 Slim» или «Z Fold 6 Ultra». Несмотря на разные названия, технологический код устройства будет «Q6A».

Одним из основных преимуществ Z Fold 6 Slim станет его тонкий дизайн, что следует из названия. На сегодняшний день самым компактным складным телефоном Samsung является Z Fold 6, толщина которого в разложенном виде составляет 5,6 мм, а в сложенном - 12,1 мм. Z Fold 6 Slim будет ещё тоньше, чем его предшественник. Кроме того, внешний дисплей Z Fold 6 Slim может иметь соотношение сторон 19,5:9, что соответствует последнему флагману Galaxy S24 Ultra. И судя по имеющимся данным, внешний экран будет иметь размер 6,5 дюймов, внутренний — 8 дюймов. Конкретная дата выхода Z Fold 6 Slim пока не известна, однако существует мнение, что устройство может быть представлено вместе с серией Galaxy Tab S10 в октябре.