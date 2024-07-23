Базовый вариант планшета Samsung Galaxy Tab S10 под вопросом

Согласно последней информации, компания Samsung собирается представить новое поколение своих флагманских планшетов в последнем квартале года. Считается, что производство моделей Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra стартует уже в августе. Базовый вариант Galaxy Tab S10 в очередной раз не упоминается, по крайней мере, производителями экранов. Это снова подтверждает слух о том, что подобный планшет выпускаться не будет. Выпуская только модели с крупными экранами, которые пользуются наибольшим спросом, Samsung может сэкономить на производстве.

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Генеральный директор компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг ожидает появления новых планшетов в продаже в октябре. Этот источник является весьма достоверным, поэтому можно с большой долей вероятности предположить, что компактного планшета Samsung на этот раз не будет.

Вряд ли можно рассчитывать на значительные изменения в дизайне новых планшетов. Не исключено, что Samsung сэкономит на процессоре и перейдёт на чип MediaTek Dimensity 9300. Хотя он уступает по скорости процессору Apple M4, он превосходит Snapdragon 8 Gen 3 и наверняка стоит дешевле. Будет ли это разовая сделка между MediaTek и Samsung или сотрудничество продолжится и дальше, пока неизвестно.