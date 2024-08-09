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СтарыйДед
Samsung выпустит серию планшетов Galaxy Tab S10 без стандартной версии
Серия будет состоять всего из двух моделей: Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 Ultra.

Рынок планшетов переживает своего рода возрождение, демонстрируя двузначный рост поставок во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это восстановление после нескольких лет стагнации, и Samsung Electronics, второй по величине бренд на рынке, стремится ещё больше увеличить свою долю, заняв первую строчку. Компания планирует представить новый Galaxy Tab S10 в течение года, применив необычную стратегию, который исключает стандартную модель из серии.

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Новая линейка Galaxy Tab S10 будет состоять из двух моделей: Galaxy S10 Plus с 12,4-дюймовым дисплеем и Galaxy S10 Ultra с 14,6-дюймовым дисплеем. Такой подход обусловил смещение потребительского спроса в сторону больших планшетов и намерение Samsung расширить возможности искусственного интеллекта (ИИ) в мобильных продуктах. Ожидается, что новые планшеты будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 3-го поколения, однако в некоторых регионах может использоваться процессор MediaTek.

Отказ от базовой модели и фокусирование на премиальном сегменте рынка планшетов — смелый шаг Samsung. Компания полагает, что пользователи готовы платить больше за высококачественные устройства с расширенными возможностями искусственного интеллекта и графическими дисплеями. Заводская цена серии Galaxy Tab S10, за исключением редких моделей, согласно рекомендациям, превысит 750 долларов США. Данная стратегия может помочь Samsung выделиться на фоне конкурентов и укрепить свои позиции на рынке планшетов. Кроме того, интеграция ИИ в новые продукты может открыть новые возможности для пользователей, такие как повышенная производительность, более интеллектуальные функции и персонализированный пользовательский опыт. 

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