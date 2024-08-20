До анонса новых iPhone может оставаться три недели

Почти каждый год компания Apple в сентябре представляет следующее поколение аппаратов iPhone. Лишь несколько раз это мероприятие проводилось в другие месяцы. Теперь появилась информация от одного из инсайдеров, который якобы получил постер этого мероприятия со слоганом. В качестве даты проведения анонса указывается 10 сентября, что подтверждает прошлые слухи.

К сожалению, источник является анонимным, поэтому проверить информацию не представляется возможным. Пока Apple не начнёт рассылать официальные приглашения на своё мероприятие, она может оказаться недостоверной.

На постере также демонстрируется золотой логотип Apple. Это может намекать на новый цветовой вариант аппарата iPhone 16 под названием Desert Titanium.

Слоган мероприятия звучит как «Готовься. Внимание. Снимай». Он может намекать на новую кнопку, которая должна появиться на корпусах iPhone 16. Это будет твердотельная кнопка с ёмкостным сенсором и тактильным откликом за счёт встроенного движка. Конкретная функциональность кнопки не была официально названа, но велика вероятность, что она будет активировать затвор камеры или использоваться для доступа к приложению камеры.

Подробнее об этом будет сказано в рамках анонса. В этом году ожидаются четыре аппарата: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Наверняка вместе с ними будет представлена версия операционной системы iOS 18.



