Задержавшись всего на несколько недель относительно анонса.

Агентство Bloomberg утверждает, что тайваньская компания Foxconn собирается как можно быстрее наладить выпуск старших моделей iPhone 16 с суффиксами Pro и Pro Max на своём предприятии в индийском штате Тамилнад. Компания якобы уже обучает тысячи его сотрудников специфике сборки новых флагманских смартфонов Apple, которые впервые будут выпускаться в Индии, причём с минимальной задержкой относительно сентябрьского анонса.

Источник изображения: Apple

До конца года Apple сможет полностью обеспечить индийский рынок актуальными смартфонами локальной сборки, но основная часть дорогих iPhone с местных предприятий будет отправляться на экспорт. По итогам прошлого года Индия уже стала крупным производителем iPhone, ибо каждый седьмой экземпляр был выпущен на её территории. Младшие модели в линейке iPhone 16 начнут собираться в Индии с таким расчётом, чтобы попасть на прилавки к моменту начала продаж. Старшие всё равно окажутся дороже, чем в других странах, но локализация производства должна позволить снизить их розничную стоимость в Индии примерно на 10% по сравнению с импортируемыми вариантами.