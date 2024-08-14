Министерство Юстиции США борется за конкуренцию в мире технологий

Не исключено, что скоро мир высоких технологий навсегда изменится. Одна из ведущих технологических компаний мира, Google, может быть разделена. Такое намерение вынашивают в Министерстве юстиции США. Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Google незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска, и необходимо предпринять меры для восстановления конкуренции.

Самым радикальным вариантом действий может стать дробление компании на части. Это было бы самым масштабным событием подобного рода со времён попыток разделить Microsoft более 20 лет назад.

реклама

Есть на повестке дня и менее радикальные меры. Например, можно принудить Google предоставлять больший объём данных конкурентам, ввести ограничения на разработку искусственного интеллекта и запретить эксклюзивные контракты, способствующие доминированию компании.

Больше всего Министерство юстиции волнуют Android, Chrome и AdWords, поскольку Google заключает эксклюзивные контракты с производителями устройств. Доминирование в поиске якобы может оказать влияние на конкуренцию в сегменте ИИ.

Дробление Google может привести к продаже Android, Chrome или AdWords. Это будет иметь долгосрочные последствия для технологических компаний и потребителей.

Естественно, Google собирается обжаловать судебное решение.