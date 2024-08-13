Смарт-часы Google третьего поколения по внешнему виду мало отличаются от прошлогодних

Во вторник в 20:00 по московскому времени Google начала своё мероприятие с долгожданными анонсами устройств следующего поколения. Среди прочего были представлены смарт-часы Google Pixel Watch 3 размерами 41 мм и 45 мм. Если внешний вид у них изменился мало, то в плане программного обеспечения и внутренних компонентов отличий больше.

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С включенным экраном можно заметить уменьшение размера рамок вокруг примерно на 16%. В результате площадь экрана увеличилась примерно на 10% в часах 41 мм и на 40% в более крупной модели. Предлагаются новые циферблаты, использующие дополнительное пространство, а приложения теперь могут отображать больше контента. Для защиты экрана используется покрытие 3D Gorilla Glass 5. Корпус полностью выполнен из переработанного алюминия.

Дисплей Actua способен выдавать яркость 2000 нит, что вдвое больше прежнего. Минимальное значение яркости может составлять 1 нит в режиме постоянно включенного экрана. В обоих случаях применяются панели AMOLED LTPO с плотностью пикселей 320 ppi и поддержкой цветового диапазона DCI-P3. Поддерживается также динамическая частота обновления от 1 Гц до 60 Гц для максимальной экономии энергии и повышения отзывчивости.

Компактная модель обладает аккумулятором ёмкостью 306 мАч, а более крупные часы получили аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Продолжительность работы по-прежнему составляет 24 часа с постоянно включенным экраном и 36 часов в режиме энергосбережения. Для зарядки по-прежнему используется кабель USB-C. В модели 41 мм скорость зарядки выросла на 20%. На экране зарядки показывается, сколько времени остаётся до 100%.

По-прежнему используется процессор Qualcomm SW5100 с сопроцессором Cortex M33, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Представлены стандарты связи Bluetooth 5.3 с Wi-Fi 802.11 b/g/n на 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также 4G LTE и NFC.

Среди вариантов подключения новинкой является Ultra Wideband (UWB) для улучшенного разблокирования часов и цифровых ключей для автомобилей (BMW и MINI).

Толщина часов осталась 12,3 мм при весе 31 г без ремешка у младшей модели и 12,3 мм при весе 37 г у старшей модели.

Любители бега получают новые возможности. Функциональность Workout Builder позволяет создавать тренировки с указанием целей темпа, частоты сердечных сокращений, времени, дистанции и интервалов разминки. В реальном времени отображается руководство посредством голосовых подсказок и тактильной обратной связи, чтобы не выбиваться из графика. Трекер частоты сердечных сокращений стал более точным. Часы используют передовые датчики движения и машинное обучение для анализа техники бега. Рассматриваются ширина шага, длина и высота шага, время контакта с землёй и прочие параметры.

В интерфейсе упражнений появилась возможность управления медиаплеером Wear OS с помощью свайпов. Приложение Fitbit также получило новую панель для анализа беговых тренировок.

Более персонализированный Daily Readiness Score учитывает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельность сердечного ритма и недавний сон. Cardio Load оценивает состояние сердца по показателям нагрузки и интенсивности. Morning Brief отображает рейтинг готовности, качество сна, медицинские показатели, прогресс по достижению целей и погоду. Часы умеют автоматически определять, когда вы уснули, и включать режим Bedtime, отключая уведомления и постоянно активный экран.

Также имеется функция обнаружения потери пульса, способная вызвать экстренную помощь. Это касается тех стран, где часы будут продаваться официально.

Добавлены новое приложение Pixel Recorder и обновление Google TV Remote Tile для управления медиаплеером, смены каналов и регулировки громкости. Google Home теперь может показывать видео с камер в режиме реального времени.

Call Screen позволяет отвечать на телефонные звонки и просить подождать. Внесены изменения в интерфейс приложения камеры, карты Google работают офлайн с отображением маршрута в процессе тренировки.

Стоимость версии 41 мм с Wi-Fi составляет $349, с LTE — $449. Эти часы доступны в матовом чёрном, полированном серебряном и золотом корпусах.

Более крупные часы стоят $399 за модель с Wi-Fi и $449 за модель с LTE, вместо золотого корпуса предлагается матовая зелёная модель.

Продажи стартуют 10 сентября.