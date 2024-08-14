Новое поколение смартфонов Pixel выходит на прошлой версии Android

Во вторник компания Google представила не только смарт-часы, но и девятое поколение своих смартфонов Pixel. Впервые Pixel Pro предлагается в двух вариантах размера: Pixel 9 Pro (6,3 дюйма) и Pixel 9 Pro XL (6,8 дюйма). В обоих случаях используются очень яркие панели Super Actua с частотой 120 Гц. Дизайн обновлён по сравнению с Pixel 8. Здесь используются плоские боковые грани и матовая отделка в четырёх цветовых вариантах: обсидиановый, фарфоровый, ореховый и розовый кварц.

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Устройства получили новый процессор Tensor G4, благодаря которому искусственный интеллект Gemini Nano с многомодальностью работает локально. В результате Pixel 9 Pro умеет понимать текст, изображения и звуки. Объём оперативной памяти равен 16 ГБ, варианты хранилища — 128/256/512 ГБ или 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора Pixel 9 Pro составляет 4700 мАч, у Pixel 9 Pro XL — 5060 мАч. Появилась поддержка зарядки мощностью 45 Вт. Google обещает зарядку от 0 до 70% за полчаса. Обе модели Pro получили ряд возможностей искусственного интеллекта, объединённых под брендом Google AI. Gemini Live позволяет вести беседы с голосовым помощником. Здесь есть на выбор 10 голосов при работе с голосовыми командами.

Новое приложение для редактирования изображений Pixel Studio доступно только на устройствах Pixel 9. Модель преобразования текста в изображения Imagen3 позволяет создавать изображения с помощью текстовых описаний.

Улучшена функция Clear Calling и появилась новая функция Call Notes. Она отправляет фото и полный транскрипт последнего телефонного разговора, если он длился не меньше 30 секунд. Pixel Screenshots умеет извлекать контекст из снимков экрана на основе голосовых запросов.

Будет поддерживаться спутниковая связь для экстренных сообщений. Если сигнала нет, происходит подключение к низкоорбитальным спутникам.

Приложение Pixel Weather должно предложить прогнозы погоды повышенной точности. Локально работающий Gemini Nano сможет создавать отчёты о погоде в начале или по ходу дня.

Хотя тестирование Android 15 уже завершено, аппараты вышли с Android 14. Они будут получать следующие версии Android на протяжении семи лет, как и обновления безопасности.

Аппараты получили основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 48 Мп и телеобъектив также на 48 Мп с 5-кратным зумом и возможностью 30-кратного увеличения. Разрешение передней камеры выросло до 42 Мп с полем обзора 103°. Поддерживается съёмка видео в 8K со скоростью 30 кадров/с. В видеорежимах поддерживается опция Super Res Zoom с 20-кратным приближением. С прошлого поколения смартфонов пришли функции Video Boost, Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video. При низком освещении улучшилась работа функции Panorama. Magic Editor получил больше инструментов для улучшения снимков.

Предварительные заказы уже принимаются. Pixel 9 Pro стартует с $999, а Pixel 9 Pro XL — с $1099.