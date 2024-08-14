Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Google анонсировала смартфоны Pixel 9 Pro и Pro XL по цене от $999
Новое поколение смартфонов Pixel выходит на прошлой версии Android

Во вторник компания Google представила не только смарт-часы, но и девятое поколение своих смартфонов Pixel. Впервые Pixel Pro предлагается в двух вариантах размера: Pixel 9 Pro (6,3 дюйма) и Pixel 9 Pro XL (6,8 дюйма). В обоих случаях используются очень яркие панели Super Actua с частотой 120 Гц. Дизайн обновлён по сравнению с Pixel 8. Здесь используются плоские боковые грани и матовая отделка в четырёх цветовых вариантах: обсидиановый, фарфоровый, ореховый и розовый кварц.

реклама

Устройства получили новый процессор Tensor G4, благодаря которому искусственный интеллект Gemini Nano с многомодальностью работает локально. В результате Pixel 9 Pro умеет понимать текст, изображения и звуки. Объём оперативной памяти равен 16 ГБ, варианты хранилища — 128/256/512 ГБ или 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора Pixel 9 Pro составляет 4700 мАч, у Pixel 9 Pro XL — 5060 мАч. Появилась поддержка зарядки мощностью 45 Вт. Google обещает зарядку от 0 до 70% за полчаса. Обе модели Pro получили ряд возможностей искусственного интеллекта, объединённых под брендом Google AI. Gemini Live позволяет вести беседы с голосовым помощником. Здесь есть на выбор 10 голосов при работе с голосовыми командами.

Новое приложение для редактирования изображений Pixel Studio доступно только на устройствах Pixel 9. Модель преобразования текста в изображения Imagen3 позволяет создавать изображения с помощью текстовых описаний.

Улучшена функция Clear Calling и появилась новая функция Call Notes. Она отправляет фото и полный транскрипт последнего телефонного разговора, если он длился не меньше 30 секунд. Pixel Screenshots умеет извлекать контекст из снимков экрана на основе голосовых запросов.

Будет поддерживаться спутниковая связь для экстренных сообщений. Если сигнала нет, происходит подключение к низкоорбитальным спутникам.

Приложение Pixel Weather должно предложить прогнозы погоды повышенной точности. Локально работающий Gemini Nano сможет создавать отчёты о погоде в начале или по ходу дня.

Хотя тестирование Android 15 уже завершено, аппараты вышли с Android 14. Они будут получать следующие версии Android на протяжении семи лет, как и обновления безопасности.

Аппараты получили основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 48 Мп и телеобъектив также на 48 Мп с 5-кратным зумом и возможностью 30-кратного увеличения. Разрешение передней камеры выросло до 42 Мп с полем обзора 103°. Поддерживается съёмка видео в 8K со скоростью 30 кадров/с. В видеорежимах поддерживается опция Super Res Zoom с 20-кратным приближением. С прошлого поколения смартфонов пришли функции Video Boost, Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video. При низком освещении улучшилась работа функции Panorama. Magic Editor получил больше инструментов для улучшения снимков.

Предварительные заказы уже принимаются. Pixel 9 Pro стартует с $999, а Pixel 9 Pro XL — с $1099.

#смартфоны #google #pixel
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Google под угрозой разделения - что ждет гиганта после решения суда
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
2
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
На вторичном рынке продолжает доминировать ВАЗ-2107 «Жигули» (Lada 2107)
3
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
40

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
21
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
1
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
7
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
34

Сейчас обсуждают

Gamandril
01:39
А я думал из готовых Яндекс браузер только и работает более-менее. По большому счету на висту лучше собирать из исходников новые программы, так как объявленная совместимость часто заканчивается на 7-к...
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
DIP48
01:38
Аниме - детсад, штаны на лямках.)))
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Bamboliny
01:29
Вы не объективны. Проблем более чем достаточно в обоих системах и эта ситуация никуда не денется покуда они существуют. Новые функции, новые варианты ОС порождают новый код и, соответственно, новые ба...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
NuclearMissionJam
00:45
Тысячи проблем с софтом, программами и играми не решены до сих пор. А w10 подкинула еще море проблем. Я не знаю кого оно вводит в ступор если честно. Наверное только впечатлительных виндоводов.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Nvidia&Intel Hater
00:36
тебя то вот уже 15 раз на моей памяти банили.Кламвульва,тармент.Коссак,Джулиус и прочее и прочие ники из говна и палок.Ты в банах вечно и постоянно
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Bamboliny
00:31
Конечно, нужны, но, во-первых, эти знания у подавляющего большинства пользователей (в первую очередь геймеров) на текущий момент времени уже есть, т.к. винда появилась и размножилась в домах существен...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Алексей Полянский
00:25
Хм. Про разницу в тдп х2 забыли.... ок. А так: афигенная новость, тк 15 джен закопает 9ххх. Каеф
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
VRoman
00:09
Вот именно. Удобство переноса данных на накопителях всегда превосходило всё остальное.
В следующей версии Windows 11 SSD станут медленнее ради безопасности данных
NuclearMissionJam
23:48
Для Windows знания конечно не нужны, как я понимаю?
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Павел Хамлов
23:47
Играл на линуксе вWarcraft 3 еще в 2002м через Wine очень даже плотно. Все зависит от того на сколько ты готов пердолится с прыщами которые за 26 лет моего опыта не изменились ни на йоту. Как был лину...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем