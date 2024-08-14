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СтарыйДед
Google запускает ИИ-ассистента для смартфонов Gemini Live
Google представила услугу голосового искусственного интеллекта, которую можно использовать в качестве личного помощника на смартфонах.

Google объявила о запуске своего нового помощника на основе искусственного интеллекта Gemini Live, который предлагает ряд функций и возможностей за счёт интеграции с различными приложениями и инструментами Google. В отличие от существующих голосовых служб искусственного интеллекта, Gemini позволяет пользователям делать запросы без необходимости переключения между различными приложениями или службами.

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Gemini интегрирован в пользовательскую среду Android, что позволяет ему понимать контекст и оказывать помощь именно тогда, когда это необходимо. Нажав и удерживая кнопку питания или сказав «Окей, Google», пользователи могут получить доступ к Gemini, который может помочь ответить на вопросы об изображениях или видео, которые они просматривают. Например, во время приготовления пищи, можно попросить Gemini найти необходимый рецепт и добавить необходимые ингредиенты в список покупок Google Keep. С предстоящим расширением календаря можно будет сфотографировать рекламный буклет супермаркета и попросить Gemini спланировать скидки на каждый товар. Он также поддерживает звонки без помощи рук. Как и в случае с функцией звонков, можно запустить приложение Gemini и разговаривать, даже если телефон заблокирован.

Gemini Live доступен только подписчикам Gemini Advanced, для чего требуется на смартфоны Android загрузить приложение Gemini и оформить подписку на Gemini Advanced за $19,99 в месяц. В настоящее время он работает только на английском языке, но поддержка дополнительных языков будет добавлена в ближайшие недели.

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