Xiaomi тестирует аппарат на будущем флагманском чипе MediaTek

Согласно последней информации, компания Xiaomi в настоящее время занимается тестированием флагманского смартфона на процессоре следующего поколения Dimensity 9400. Эта новость интересна тем, что обычно китайский производитель применяют в своих премиальных моделях системы на чипе Snapdragon.

Информация появилась на китайском портале микроблогов Weibo. Источник утверждает, что процессор MediaTek Dimensity 9400 хорошо проявил себя в тестах, и в результате аппарат может появиться уже в ближайшее время.

реклама

Этот чип производится по передовому техпроцессу TSMC 3 нм. Одноядерная производительность у него примерно на 30% выше по сравнению с процессором нынешнего поколения Dimensity 9300. Это поднимает его примерно на один уровень с будущим Snapdragon 8 Gen 4. В многозадачной работе данный процессор должен опережать Apple A17 Pro.

Тот же источник сообщил, что смартфоны флагманской серии Xiaomi 15 получат ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптических.

Возвращаясь к рассматриваемому смартфону на чипе Dimensity 9400, им может оказаться Redmi K80 Ultra или один из представителей линейки Xiaomi Civi. Первый вариант выглядит маловероятным с учётом его скорого появления.

Новый процессор вновь будет обладать только большими вычислительными ядрами. Здесь применяется ядро Cortex-X925, созданное совместно с Arm. Именно это и должно привести к значительному приросту одноядерной производительности. Также должна улучшиться энергоэффективность и появиться поддержка быстрой памяти LPDDR5x с пропускной способностью 10,7 Гбит/с.