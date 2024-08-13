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СтарыйДед
Redmi K80 Pro получит круглый модуль камеры с 50 Мп основной камерой и 50 Мп телеобъективом
Также опубликованы подробности касательно дисплея и дизайна данного смартфона

Xiaomi готовится выпустить два новых смартфона серии Xiaomi 15, которые, как ожидается, станут первыми устройствами в мире с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Согласно недавним утечкам, Redmi также собирается анонсировать Redmi K80 и K80 Pro, оснащённые чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 4 соответственно, в ноябре в Китае.

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Digital Chat Station, известный инсайдер, раскрыл ключевую информацию о Redmi K80 Pro. Он подтверждает, что Redmi K80 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4. Также инсайдер сообщает, что на задней панели K80 Pro будет располагаться круглый модуль камеры, расположенный в верхнем левом углу, без каких-либо декоративных выступов. Данный модуль будет обладать тройной камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру с большим сенсором и телеобъективом. Предполагается, что это будет 50-мегапиксельный телеобъектив, поддерживающий 3-кратный оптический зум.

Инсайдер также указывает, что Redmi K80 Pro будет оснащён плоским OLED-дисплеем с одним отверстием для селфи-камеры и тонкими рамками. Скорее всего, дисплей будет поддерживать разрешение 2K и оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что дизайн телефона будет включать стеклянную заднюю панель и металлическую среднюю рамку. Однако инсайдер не раскрыл никакой информации о ёмкости аккумулятора смартфона. Ранее инсайдер утверждал, что K80 Pro будет иметь аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки 120 Вт. 

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Xiaomi и его суббренд Redmi разрабатывают два новых планшета с разной ориентированностью
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