Информатор пролил свет на особенности будущих новинок.

Компания Xiaomi работает над расширением ассортимента своих высокопроизводительных планшетов, планируя выпустить сразу две новых топовых модели, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Redmi Pad Pro. Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, один из двух предстоящих планшетов производства Xiaomi будет представлять собой стандартный флагманский планшет с большим экраном, выполненным по технологии OLED, и квадратным модулем камеры, расположенным на задней панели в левом верхнем углу, в то время как вторая модель будет отличаться более компактными размерами при сохранении высокой производительности.

Судя по всему, стандартная модель станет представительницей линейки Xiaomi Pad 7 и сможет удовлетворить потребности самых требовательных пользователей, предложив премиальный дизайн, экран с большой диагональю и высокое быстродействие, а компактный планшет дебютирует под брендом Redmi (возможно, Pad Pro 2) и будет нацелен на клиентов, ценящих мобильность.

Как отметил информатор, компактная модель находится на этапе прототипирования, что включает в себя создание функционального устройства с целью его тестирования и подготовки новинки к массовому производству. Запуск новой модели ожидается в следующем году.

Более подробной информации о технических характеристиках будущих новинок и их стоимости в настоящий момент не предоставляется.