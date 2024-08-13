На прошлой неделе стартовали продажи первых двух представителей линейки процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных персональных компьютеров на архитектуре Zen 5. Обозреватели не слишком впечатлились приростом производительности по сравнению с аналогичными чипами предыдущего поколения во многих сценариях применения. С учётом не лучших отзывов крупных технологических изданий желающих приобрести новые процессоры прямо на старте продаж нашлось не особо много.
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Крупные зарубежные и розничные магазины в своей статистике показывают, что представители Zen 5 не вошли в список наиболее продаваемых процессоров. В немецком магазине Mindfactory нашлось всего 10 желающих приобрести модель Ryzen 5 9600X, а более старший чип купили и того меньше. За это же время выпущенный в прошлом году Ryzen 7 7800X3D здесь приобрели 950 раз, а не самый популярный Ryzen 9 7950X3D попал в руки 130 новых обладателей.
Похожая тенденция наблюдается в американских магазинах Amazon и Newegg, где новые процессоры не вошли в список 25 самых продаваемых. 9700X находится лишь на 39-м месте в Amazon и на 44-м месте в Newegg. Лидируют по продажам Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X.