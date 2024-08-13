Посредственные отзывы привели к посредственным продажам процессоров AMD последнего поколения

На прошлой неделе стартовали продажи первых двух представителей линейки процессоров AMD Ryzen 9000 для настольных персональных компьютеров на архитектуре Zen 5. Обозреватели не слишком впечатлились приростом производительности по сравнению с аналогичными чипами предыдущего поколения во многих сценариях применения. С учётом не лучших отзывов крупных технологических изданий желающих приобрести новые процессоры прямо на старте продаж нашлось не особо много.

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Крупные зарубежные и розничные магазины в своей статистике показывают, что представители Zen 5 не вошли в список наиболее продаваемых процессоров. В немецком магазине Mindfactory нашлось всего 10 желающих приобрести модель Ryzen 5 9600X, а более старший чип купили и того меньше. За это же время выпущенный в прошлом году Ryzen 7 7800X3D здесь приобрели 950 раз, а не самый популярный Ryzen 9 7950X3D попал в руки 130 новых обладателей.

Похожая тенденция наблюдается в американских магазинах Amazon и Newegg, где новые процессоры не вошли в список 25 самых продаваемых. 9700X находится лишь на 39-м месте в Amazon и на 44-м месте в Newegg. Лидируют по продажам Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X.