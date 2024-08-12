Новый накопитель Western Digital пользуется собственным контроллером и интерфейсом PCIe Gen5

На мероприятии FMS 2024 компания Western Digital представила устройства хранения данных следующего поколения на своём контроллере. Эти продукты потребительского сегмента будут предлагаться в различных форм-факторах и предназначаться для персональных компьютеров и ноутбуков.

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В нынешнем году данный производитель по большей части выпускал накопители с интерфейсом Gen4, пока другие производители выводили на рынок Gen5 SSD со скоростями до 14,5 ГБ/с на основе контроллера Phison E26. Недавно были представлены и другие контроллеры, такие как InnoGrit IG5666, позволяющие достичь скоростей свыше 14,0 ГБ/с на основе чипов NAND Flash (TLC) с частотой 2400 МТ/с и 232 слоями.

Western Digital применяет свой контроллер BiCS8 с 218-слойным 3D TLC NAND, обеспечивающим поддержку 8-канальных DRAM и 4-канальных Non-DRAM конфигураций. Вместимость накопителей достигает 2 ТБ при увеличении производительности вдвое и повышении эффективности на 55% по сравнению с Gen4 SSD. Также были показаны накопители в составе мобильных рабочих станций, впервые на Gen5.

В сегменте Gen5 SSD Performance предлагается накопитель с энергопотреблением 7 Вт и скоростями до 15 ГБ/с и более 2 млн IOPS. Это хорошие показатели, поскольку первые накопители SSD Gen5 потребляли свыше 10 Вт. В сегменте Gen5 SSD Mainstream предлагается вариант с DRAM, имеющий 4 канала и заявленную скорость до 10,7 ГБ/с (при потреблении 4,97 Вт).

Что касается мобильных рабочих станций, здесь эффективность накопителя повышена на 90% по сравнению с вариантами на Gen4. При низком энергопотреблении скорость достигает 10,7 ГБ/с. За счёт снижения энергопотребления можно будет обойтись без громоздких систем охлаждения.

Western Digital собирается представить первые продукты в следующем году. Примерно тогда же аналогичные модели выпустит Samsung.