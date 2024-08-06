Среди них будут как решения для корпоративных партнёров, так и пользовательские устройства

На конференции Future of Memory and Storage Conference (FMS 2024), компания Western Digital анонсировала ряд интересных решений в области хранения данных. Эти новые продукты направлены на улучшение систем хранения в центрах обработки данных, а также для клиентского, автомобильного и потребительского рынков. Особое внимание привлекли три новинки: корпоративный твердотельный накопитель QLC на 128 ТБ с флэш-памятью BiCS8 (eSSD), новые SD-карты объемом 8 ТБ и внешний SSD на 16 ТБ для пользователей.

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В первую очередь публика заинтересовалась eSSD с ёмкостью 128 ТБ. Этот накопитель крупных размеров будет представлен на FMS 2024, вероятно, на стенде 607 WD в Санта-Кларе. Устройство ориентировано на обработку данных для искусственного интеллекта, машинного обучения и больших языковых моделей, отвечая актуальным требованиям центров обработки данных. Согласно информации от WD, в новом накопителе применяется восьмое поколение NAND BiCS8, и его емкость обеспечивается через технологию QLC. WD также подчеркивает, что этот твердотельный накопитель особенно подходит для высокопроизводительных приложений и "умных" хранилищ данных. На форуме FMS 2024 компания WD еще представит ряд новинок для устройств хранения данных. Среди них будет первый в мире жесткий диск ePMR SMR с объемом 32 ТБ, предназначенный для масштабируемого хранения, а также новый SSD с вместимостью 64 ТБ, разработанный для приложений с высоким потреблением памяти.

Что касается новинок для пользователей, WD планирует представить несколько демонстрационных образцов с использованием твердотельных накопителей BiCS8 performance и стандартных устройств PCIe 5.0 NVMe. Гости FMS 2024 смогут увидеть показательные устройства, включая компьютеры с искусственным интеллектом, игровые консоли, рабочие станции и ноутбуки. Организация утверждает, что вскоре представит первую в мире карточку SanDisk SDUC UHS-I с емкостью 8 ТБ. На выставке также будет продемонстрирована новая карточка SanDisk microSDUC UHS-I с объемом 4 ТБ. Эти новинки привлекут внимание активных владельцев смартфонов, дронов и видеокамер, которые ценят возможность использования сменных накопителей с увеличенной вместимостью.

Кроме того, WD впервые покажет на рынке портативные твердотельные накопители, которые могут достичь 16 ТБ. На данный момент настольный накопитель SanDisk на 16 ТБ рассматривается лишь как концептуальный образец. Однако WD, вероятно, стремится перевести такие устройства в коммерческое производство, чтобы опередить конкурентов на рынке.