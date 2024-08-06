Компания заявляет, что скорость работы будущих накопителей составит более 26 ГБ/с

Компания Micron представит первые в отрасли твердотельные накопители PCIe 6.0 на выставке FMS (Flash Memory Summit) 2024, которая пройдет в Санта-Кларе в США с 6 по 8 августа. Более подробная информация должна быть представлена во время основного доклада под названием “Данные лежат в основе искусственного интеллекта: память и хранилища Micron способствуют революции в области искусственного интеллекта”, который будет представлен старшим вице-президентом и генеральным директором Micron Раджем Нарасимханом в среду 7 августа. Планируется, что последние модели твердотельных накопителей будут впервые представлены партнерам по центрам обработки данных и периферийным приложениям, стремящимся предоставить улучшенные решения для обработки данных с помощью искусственного интеллекта.

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В пресс-релизе упоминается только, что твердотельные накопители PCIe 6.0 поддерживают скорость последовательного чтения, превышающую 26 ГБ/с. Чтобы представить эту цифру, достаточно вспомнить, что самые быстрые твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 обеспечивают последовательную скорость 14,5 Гбит / с, так что твердотельные накопители следующего поколения на самом деле не получат удвоенную скорость, по крайней мере, при запуске, но и 26 ГБ/с является великолепной скоростью. Стоит отметить, так же обстояло дело и с первыми моделями PCIe 5.0, которые могли развивать скорость только до 10 Гбит/с.

Также на четверг 8 августа, запланирована сессия FMS 2024 под названием “Рассмотрение электрических характеристик PCIe Gen6 для твердотельных накопителей HVM”, на которой Micron должна предоставить подробную информацию об энергопотреблении и TDP. Остается надеяться, что модели PCIe 6.0 не требуют сложных систем охлаждения, как это было с первыми моделями PCIe 5.0, требовавшими громоздкие кулеры для отвода тепла, выделяемого контроллерами. Учитывая, что технология PCIe 6.0 пока недоступна для потребителей, для достижения таких скоростей работы SSD следующего поколения на ПК и ноутбуках может потребоваться не менее года.

Дополнительные продукты и демонстрации, включая интерактивные киоски с сенсорным экраном и физические витрины, будут доступны на собственном стенде Micron на выставке FMS 2024.