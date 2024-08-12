Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Ведётся работа над вторым поколением устройства Apple Vision Pro
Бюджетный вариант Apple Vision Pro ожидается в следующем году вместе с умными очками

Устройство дополненной реальности Apple Vision Pro не смогло стать прорывом, каким когда-то стали аппараты iPhone, несмотря на впечатляющие характеристики и футуристичный внешний вид. В США продажи не достигли 100000 экземпляров, и в других регионах положение дел не лучше. Это не заставило Apple опустить руки: появилась информация о том, что ведётся работа над бюджетным вариантом этого устройства и полноценным вторым поколением. Ещё в разработке находятся смарт-очки.

Ранее утверждалось, что работа над вторым поколением Apple Vision Pro была приостановлена, и все усилия были направлены на создание бюджетного варианта к 2025 году. Теперь Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что премиальная версия по-прежнему остаётся в планах компании. Попутно устраняются технические препятствия к созданию «умных» очков.

реклама

Apple работает над бюджетным вариантом гарнитуры дополненной реальности уже несколько лет. Основная трудность заключается в сохранении функциональности полноценной версии при снижении стоимости. В результате будет использоваться процессор для iPhone вместо чипа для компьютеров Mac. Снизится качество экрана, не будет технологии EyeSight, станет меньше камер, и нельзя будет работать с гарнитурой как с отдельным продуктом, без подключения к iPhone или Mac. Устройство будет относительным бюджетным вариантом, поскольку его цена останется на уровне дорогих моделей iPhone.

О сроках появления в продаже пока ничего не говорится. Устройство Apple Vision Pro может быть представлено в 2026 году или даже позже. Что касается очков, разработчики пытаются предложить производительность уровня iPhone при расходе энергии в 10 раз меньше для предотвращения перегрева.

#apple
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
Apple собирается представить модель iPhone 17 Air
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
26
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
5
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
3
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
+
Завершились испытания транспортной системы, способной двигаться со скоростью до 1000 км в 1 час
4
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
4
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
+
Смартфон Galaxy S24 FE будет ближе к флагманам, чем к бюджетным моделям
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
13
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
18
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
30
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
3

Сейчас обсуждают

nukemall
03:19
Смешно хрюкаешь, укроботина.
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Alex Palex
03:14
понятно что эти уязвимости сознательно оставляются еще на этапе проектирования.
AMD не будет исправлять уязвимость в безопасности старых процессоров Ryzen и Threadripper
Grotlon
02:33
ВСУ за несколько дней освободили больше квадратных километров в Курской области.
Российская армия освободила около 50 квадратных километров в Харьковской области
Windmark
02:30
Делай ☺️
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Евгений Беликов
02:19
Полынный пассив при минимальных 120 на видеокарту можно собрать только он будет размером с E-ATX и площадь оребрения стенок будет по кругу см по 3 Количества терма-трубок ( на фото примере еще забыли ...
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
Колючка
02:09
Да все видят разницу, миллионы людей по всему миру. Но куртка всем заплатил, чтобы они молчали.
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Yвесёделерчuk
01:59
сдохнет зимой? полуостров в субтропиках юг (Одесса) зимой +0 +4, температура воды в январе +7 они в норах жили когда-то
Видео: Су-34 нанёс удар тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК по скоплению ВСУ на границе с Курской областью
AggroShkolyar
01:49
Я ведь написал, что в след раз задушу карту до частот рефа и вот тогда проверим насколько честные обзорщики занижают производительность в своих обзорах.
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Эдуард Вабищевич
01:43
Ну вообще во многих играх 5700x3d 5800x3d обгонит 5950x, особенно в full hd за счет своего кэша. В 2К и в 4К частота конечно берет верх.
AMD выпустила обновленные Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 5900XT, тесты показали их энергоэффективность
Алексей Полянский
01:28
Еще бы 7600хт и 6700хт сравнили. Последняя дает больше фпс и ест меньше. Лол. А так лиза может уже +1% в поколение делать - все равно скупят) как миленькие
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем