Бюджетный вариант Apple Vision Pro ожидается в следующем году вместе с умными очками

Устройство дополненной реальности Apple Vision Pro не смогло стать прорывом, каким когда-то стали аппараты iPhone, несмотря на впечатляющие характеристики и футуристичный внешний вид. В США продажи не достигли 100000 экземпляров, и в других регионах положение дел не лучше. Это не заставило Apple опустить руки: появилась информация о том, что ведётся работа над бюджетным вариантом этого устройства и полноценным вторым поколением. Ещё в разработке находятся смарт-очки.

Ранее утверждалось, что работа над вторым поколением Apple Vision Pro была приостановлена, и все усилия были направлены на создание бюджетного варианта к 2025 году. Теперь Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что премиальная версия по-прежнему остаётся в планах компании. Попутно устраняются технические препятствия к созданию «умных» очков.

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Apple работает над бюджетным вариантом гарнитуры дополненной реальности уже несколько лет. Основная трудность заключается в сохранении функциональности полноценной версии при снижении стоимости. В результате будет использоваться процессор для iPhone вместо чипа для компьютеров Mac. Снизится качество экрана, не будет технологии EyeSight, станет меньше камер, и нельзя будет работать с гарнитурой как с отдельным продуктом, без подключения к iPhone или Mac. Устройство будет относительным бюджетным вариантом, поскольку его цена останется на уровне дорогих моделей iPhone.

О сроках появления в продаже пока ничего не говорится. Устройство Apple Vision Pro может быть представлено в 2026 году или даже позже. Что касается очков, разработчики пытаются предложить производительность уровня iPhone при расходе энергии в 10 раз меньше для предотвращения перегрева.